百佳佳蛋仔百便星2歲生日！ 6大活動慶生 必搶限量$1 6隻特大雞蛋/「F」BTI盲盒公仔

百佳品牌大使「佳蛋仔 BEST GUY」及「百便星 EASY」迎來2歲生日！超市推出6大慶生活動，包括$1加購6隻特大啡色雞蛋及「F」BTI 食物型人格盲盒公仔，與全港市民一同慶祝。

4月26日是「佳蛋仔」及「百便星」生日正日，當然要大肆慶祝。4月26日當日，顧客只需於香港百佳及旗下門市或PNS網購買滿$150，即可以$1加購限量25000盒的1盒6隻超值牌新鮮啡蛋特大裝。

新推「F」BTI 食物型人格盲盒公仔+ 卡片

除了消費優惠外，百佳同時推出1套17款「F」BTI 食物型人格盲盒公仔和卡片。活動期間，易賞錢會員於全線百佳及旗下超級市場門市或 PNS 網購消費滿$50，即可獲電子印花1個，集齊5個印花，即可以$38換購1盒公仔盲盒。想帶走「F」BTI 食物型人格卡片的話，顧客可於4月21日至5月31日期間，買任何產品滿$20，即送卡片；入手16大指定品牌，更可額外獲贈多1張卡片。

16 大指定品牌包括：SELECT佳之選、金象牌、李錦記日清合味道、Watsons Water、嘉頓 、灣仔碼頭、維他奶、海之選、農夫、Zespri、Del Monte、PizzaExpress、Waitrose、Kingsland、Phoebus selection