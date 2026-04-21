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生活
出版：2026-Apr-21 11:00
更新：2026-Apr-21 11:00

百佳佳蛋仔百便星2歲生日！ 6大活動慶生 必搶限量$1 6隻特大雞蛋/「F」BTI盲盒公仔

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Joe37
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百佳品牌大使「佳蛋仔 BEST GUY」及「百便星 EASY」迎來2歲生日！超市推出6大慶生活動，包括$1加購6隻特大啡色雞蛋及「FBTI 食物型人格盲盒公仔，與全港市民一同慶祝。

生日派對見面會

「佳蛋仔 BEST GUY」迎來2歲生日！

$1加購6隻啡蛋

426日是「佳蛋仔」及「百便星」生日正日，當然要大肆慶祝。426日當日，顧客只需於香港百佳及旗下門市或PNS網購買滿$150，即可以$1加購限量25000盒的16隻超值牌新鮮啡蛋特大裝。

$1換購特大啡蛋 b

$1換購特大啡蛋

新推「F」BTI 食物型人格盲盒公仔+卡片

除了消費優惠外，百佳同時推出117款「FBTI 食物型人格盲盒公仔和卡片。活動期間，易賞錢會員於全線百佳及旗下超級市場門市或 PNS 網購消費滿$50，即可獲電子印花1個，集齊5個印花，即可以$38換購1盒公仔盲盒。想帶走「FBTI 食物型人格卡片的話，顧客可於421日至531日期間，買任何產品滿$20，即送卡片；入手16大指定品牌，更可額外獲贈多1張卡片。

16 大指定品牌包括：SELECT佳之選、金象牌、李錦記日清合味道、Watsons Water、嘉頓 、灣仔碼頭、維他奶、海之選、農夫、ZespriDel MontePizzaExpressWaitroseKingslandPhoebus selection

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「F」BTI 食物型人格盲盒公仔造型 「F」BTI 食物型人格盲盒公仔 「F」BTI食物型人格卡片

完成挑戰即送神秘禮物

另外，425日至30日期間，顧客於大埔超級城 FUSION買滿$185，即可挑戰遊戲機，只要按中1.85 秒，即送禮物。尖沙咀彌敦道文遜大廈百佳分店同時推出「佳蛋仔自拍機」，讓粉絲與佳蛋仔留下特別回憶。

此外，即日起至12月31日期間，「佳蛋仔」及「百便星」手機八達通卡面回歸，粉絲可免費下載試用，讓他們陪伴自己度過每一天。想近距離與壽星公「佳蛋仔」及「百便星」見面？他們將於指定時段現身大埔超級城 FUSION分店，與粉絲一起過生日會！

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「佳蛋仔」及「百便星」生日派對見面會

日期：425 (星期六)

時間：下午 2時至4

超市首創「佳蛋仔自拍機」 佳蛋仔手機八達通卡面 1.85秒大挑戰

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