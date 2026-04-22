SOGO Thankful Week 2026 | 必搶近4折優惠護膚品/化妝品/時尚單品合集 附4大優惠攻略 (持續更新)

又到了半年一度全城矚目購物盛事！2026年5月SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）正式敲響戰鼓。今年以「40+1 喜悅加賞」為主題，規模更勝往年，不僅涵蓋經典的銅鑼灣店，連全新開幕的啟德店也同步加入戰團，帶來雙倍的掃貨驚喜。
無論你是想趁機囤積專櫃護膚品、更換大牌廚具，還是尋找限時折扣的名牌手袋，這場崇光感謝周年慶都為大家準備好了誠意滿滿的驚喜組合。以下為大家盤點今季最值得入手的「必搶折扣 Set」，將心頭好一次過帶回家！
今年崇光感謝周年慶將分3階段舉行，活動期間銅鑼灣店及啟德店皆會延長營業時間，為盛典享受創造額外喜悅：
預購階段: 2026年4月24日至30日（共7日）
Part 1 (第一階段) : 2026年5月1日至17日（共17日）
Part 2 (第二階段): 2026年5月18日至31日（共14日）
「Catch the Joy 感謝巡遊加賞」活動大使更將於指定日子巡遊銅鑼灣及啟德多條主要街道，成功捕獲即贈您HK$100電子現金券，快人一步，捕捉先機！
SOGO Thankful Week 2026優惠攻略1: Part 1（第一階段）滿額即送母親節玫瑰花
配合感謝周年慶正式展開，崇光推出兩大加贈禮遇，從購物與美食體驗到節日氛圍全面升級。包括SOGO Rewards 10周年「美食車週末賞」為掃貨注入能量，以及母親節當日購物滿額即送玫瑰花，為周年慶增添溫馨驚喜。
SOGO Thankful Week 2026優惠攻略2: 崇光啟德店免費泊車優惠
駕駛人士優惠：最高可享 6 小時免費泊車，輕鬆暢玩食、買、玩
SOGO Thankful Week 2026優惠攻略3: 中銀信用卡回贈
中銀信用卡回贈：中銀信用卡用戶可享 高達 15% 回贈，中銀崇光 Visa 卡更設限時迎新優惠，回贈高達 HK$800
SOGO Thankful Week 2026優惠攻略4: 旅客特備大禮
旅客專屬禮遇：於雙子匯尊享總值 HK$150 禮遇，包括兩張電子現金券，為行程加添驚喜
預購階段 - 低至近4折美容套裝登場
崇光感謝周年慶備受矚目，銅鑼灣店及啟德店率先於4月24日至30日推出預購活動，集合多個人氣國際美妝護膚品牌，限量美容套裝折扣低至近四折。
46折「Lancome Génifique煥活修護精華115ml套裝」（優惠價HK$1,960／原價HK$4,137）
48折「Estée Lauder新生活膚彈活輕盈面霜套裝」（優惠價HK$1,095／原價HK$2,316）
54折「Clarins皇牌眼部雙精華套裝」（優惠價HK$1,355／原價HK$2,538）
64折「SK-II煥顏緊緻亮眼淨肌套裝」（優惠價HK$780／原價HK$1,231）
42折「Sulwhasoo皇牌First Care煥活年輕肌膚套裝」（優惠價HK$1,020／原價HK$2,465）
Part 1（第一階段） - 低至3折！ 排隊熱搶焦點商品
踏入40+1周年慶Part 1，多個品類同步推出震撼優惠，涵蓋國際精品、時尚服飾、美容護膚、電子產品及生活家品等，全面滿足不同購物需要。
銅鑼灣店焦點必搶商品:
3折kate spade new york精選手袋
29折BOSS精選Polo恤
62折Dyson Cool™座地式風扇等
啟德店焦點必搶商品:
LEVI’S HK$899兩條牛仔褲
11折Mouri日本Akoya珍珠純銀首飾
38折Sealy床褥
21折Cherry瑞士羽絨被
SOGO Thankful Week 2026 belif | 紫芹 48hr 潤澤炸彈眼霜套裝 $380 (價值 HK$760)
套裝包括:
買紫芹 48hr 潤澤炸彈眼霜 25ml
送紫芹 48hr 潤澤炸彈眼霜 5ml x 5
SOGO Thankful Week 2026｜The Whoo天氣丹光耀煥活緊顏滋養水乳套裝 $1,640 (價值$5,487)
套裝包括:
天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液 150ml & 25ml × 3
天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳 110ml & 25ml × 3
天氣丹 光耀煥活柔膚肌底精華 25ml
天氣丹 光耀煥活緊顏修護精華 10ml × 2
天氣丹 光耀煥活緊緻眼霜 5ml × 3
天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml × 3
【銅鑼灣&啟德專櫃限定】
SOGO Thankful Week 2026｜Laura Mercier經典皇牌持久底妝套裝 $750(價值:$1,375)
套裝包括:
自選極緻全效養膚底霜 (貨裝)
柔光透明蜜粉 (貨裝)
天鵝絨粉撲 (貨裝)
迷你純淨無瑕精華遮瑕液 - 指定色號
迷你極致潤色胭脂 - 指定色號
精美化妝袋
【銅鑼灣&啟德專櫃限定】
SOGO Thankful Week 2026 | BVLGARI白晶女性淡香水套裝 $1,380 (價值: $1,887)
套裝包括:
白晶女士淡香水100ML X 1件
白晶女士香水15ML X 1件
女士化妝包 X 1件
【Part 1: May 1 (Fri) - May 17 (Sun), 2026】
SOGO Thankful Week 2026 | SUQQU 晶采防曬日霜 2026 限量增量裝組 $730 (價值 $1,081)
套裝包括:
-晶采防曬日霜增量裝 50g 2026 限定設計
-絕緻艷澤粉霜旅行裝 4g
-晶采艷澤蜜粉 e 旅行裝 3g
-煥顏柔潤淨膚露旅行裝 8mL x 2pcs
-日本《夢中》插畫限定旅行化妝袋
【銅鑼灣專櫃限定PART 1】
SOGO Thankful Week 2026 | Clé de Peau Beauté LE SÉRUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值：$4,340)
套裝包括:
- LE SÉRUM煥活細胞精華 75ml 及7ml
- Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml
- Hydro-Softening Essence Lotion鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml
- Protective Day Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml
- Intensive Night Emulsion鉑鑽夜間修護乳液 12ml
- Brightening Serum Supreme高效煥采亮白精華 9ml
- Eye Contour Cream Supreme高效煥活眼霜 2ml
- Cotton化粧棉 14片
【銅鑼灣店限定PART 1】