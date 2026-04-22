SOGO Thankful Week 2026 | 必搶近4折優惠護膚品/化妝品/時尚單品合集 附4大優惠攻略 (持續更新)

又到了半年一度全城矚目購物盛事！2026年5月SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）正式敲響戰鼓。今年以「40+1 喜悅加賞」為主題，規模更勝往年，不僅涵蓋經典的銅鑼灣店，連全新開幕的啟德店也同步加入戰團，帶來雙倍的掃貨驚喜。

無論你是想趁機囤積專櫃護膚品、更換大牌廚具，還是尋找限時折扣的名牌手袋，這場崇光感謝周年慶都為大家準備好了誠意滿滿的驚喜組合。以下為大家盤點今季最值得入手的「必搶折扣 Set」，將心頭好一次過帶回家！