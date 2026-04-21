免費優惠｜茶木免費派5000杯奶茶 全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」登場 即睇3大優惠

台式休閒餐廳茶木（TeaWood）推出全新話題新品，為大家帶來全新「草仔粿香韻奶茶」，將台灣經典草仔粿融入奶茶之中，口感層次豐富！配合新品登場，品牌更推出3大限定應援活動及優惠，包括快閃大派5000杯免費奶茶，有興趣試新品的話下文即睇詳細情！
茶木全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」
今次新出的「草仔粿香韻奶茶」以台灣直送食材打造，從茶底到配料同樣講究。選用台灣產糯米香茶沖調，茶香清新柔和，散發淡淡糯米幽香；配上以艾草汁及糯米粉製成的草仔粿，以及充滿古早風味的粉粿條，一杯集合軟糯與Q彈雙重口感，層次豐富，帶來驚喜滋味！
茶木快閃免費大派5000杯奶茶
為迎接新品登場，茶木同步推出多重限定應援活動：由4月22日至5月下旬，只需於茶木Instagram活動帖文留言創作應援口號，即有機會成為最具打氣感的5位得獎者，贏取HK$200餐飲禮券及「草仔粿打氣應援箱」，內含棒球杯、鎖匙扣及毛巾等多款主題精品，設計趣味十足，打卡收藏一流！由4月30日起，凡堂食或外賣選購「草仔粿香韻奶茶」，即可獲贈限量「草仔人生語錄貼紙」乙包，款式吸睛，極具收藏價值，數量有限，先到先得。此外，品牌更帶來4日限定「草仔快閃打氣應援活動」，大派5000杯免費奶茶！吉祥物「草仔」將驚喜現身全港10間分店，成功捕捉並完成指定任務，即可免費換領「草仔粿香韻奶茶體驗券」，玩味十足，粉絲萬勿錯過！
「草仔快閃打氣應援活動」茶木分店名單及時間詳情
日期
活動開始時間*
茶木分店地址
4月26日
（星期日）
12:15
黃埔花園8期黃埔美食坊1樓113號舖
16:00
iSQUARE國際廣場6樓603-604號舖
18:45
樂富廣場1樓1108-1110號舖
4月30日
（星期四）
12:15
德福廣場一期L1樓G53D號舖
5月10日
（星期日）
12:15
屯門市廣場一期3樓3205號舖
16:00
元朗區天水圍天華路30號T Town South 1樓S101-S103號舖
18:45
元朗朗日路8號形點II 1樓A159號舖
5月17日
（星期日）
12:15
油塘高超道38號大本型地下G30號舖
16:00
將軍澳康城路1號THE LOHAS康城3樓310號舖
18:45
將軍澳PopCorn地下G26及G27號舖
*時間或受實際情況影響，恕不另行通知。