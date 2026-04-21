免費優惠｜茶木免費派5000杯奶茶 全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」登場 即睇3大優惠

今次新出的「草仔粿香韻奶茶」以台灣直送食材打造，從茶底到配料同樣講究。選用台灣產糯米香茶沖調，茶香清新柔和，散發淡淡糯米幽香；配上以艾草汁及糯米粉製成的草仔粿，以及充滿古早風味的粉粿條，一杯集合軟糯與Q彈雙重口感，層次豐富，帶來驚喜滋味！

茶木快閃免費大派5000杯奶茶

為迎接新品登場，茶木同步推出多重限定應援活動：由4月22日至5月下旬，只需於茶木Instagram活動帖文留言創作應援口號，即有機會成為最具打氣感的5位得獎者，贏取HK$200餐飲禮券及「草仔粿打氣應援箱」，內含棒球杯、鎖匙扣及毛巾等多款主題精品，設計趣味十足，打卡收藏一流！由4月30日起，凡堂食或外賣選購「草仔粿香韻奶茶」，即可獲贈限量「草仔人生語錄貼紙」乙包，款式吸睛，極具收藏價值，數量有限，先到先得。此外，品牌更帶來4日限定「草仔快閃打氣應援活動」，大派5000杯免費奶茶！吉祥物「草仔」將驚喜現身全港10間分店，成功捕捉並完成指定任務，即可免費換領「草仔粿香韻奶茶體驗券」，玩味十足，粉絲萬勿錯過！