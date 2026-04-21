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出版：2026-Apr-21 17:00
更新：2026-Apr-21 17:00

免費優惠｜茶木免費派5000杯奶茶 全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」登場 即睇3大優惠

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免費優惠｜茶木免費派5000杯奶茶 全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」登場 即睇3大優惠

免費優惠｜茶木免費派5000杯奶茶 全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」登場 即睇3大優惠

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台式休閒餐廳茶木（TeaWood）推出全新話題新品，為大家帶來全新「草仔粿香韻奶茶」，將台灣經典草仔粿融入奶茶之中，口感層次豐富！配合新品登場，品牌更推出3大限定應援活動及優惠，包括快閃大派5000杯免費奶茶，有興趣試新品的話下文即睇詳細情！

茶木全新話題新品「草仔粿香韻奶茶」

今次新出的「草仔粿香韻奶茶」以台灣直送食材打造，從茶底到配料同樣講究。選用台灣產糯米香茶沖調，茶香清新柔和，散發淡淡糯米幽香；配上以艾草汁及糯米粉製成的草仔粿，以及充滿古早風味的粉粿條，一杯集合軟糯與Q彈雙重口感，層次豐富，帶來驚喜滋味！

草仔粿香韻奶茶 草仔粿香韻奶茶

茶木快閃免費大派5000杯奶茶

為迎接新品登場，茶木同步推出多重限定應援活動：由4月22日至5月下旬，只需於茶木Instagram活動帖文留言創作應援口號，即有機會成為最具打氣感的5位得獎者，贏取HK$200餐飲禮券及「草仔粿打氣應援箱」，內含棒球杯、鎖匙扣及毛巾等多款主題精品，設計趣味十足，打卡收藏一流！由4月30日起，凡堂食或外賣選購「草仔粿香韻奶茶」，即可獲贈限量「草仔人生語錄貼紙」乙包，款式吸睛，極具收藏價值，數量有限，先到先得。此外，品牌更帶來4日限定「草仔快閃打氣應援活動」，大派5000杯免費奶茶！吉祥物「草仔」將驚喜現身全港10間分店，成功捕捉並完成指定任務，即可免費換領「草仔粿香韻奶茶體驗券」，玩味十足，粉絲萬勿錯過！

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草仔粿打氣應援箱 草仔人生語錄貼紙 草仔粿打氣應援箱 TeaWood 棒球鎖匙扣 草仔粿打氣應援箱 TeaWood 棒球杯 草仔粿打氣應援箱

「草仔快閃打氣應援活動」茶木分店名單及時間詳情

日期

活動開始時間*

茶木分店地址

4月26日

（星期日）

12:15

黃埔花園8期黃埔美食坊1樓113號舖

16:00

iSQUARE國際廣場6樓603-604號舖

18:45

樂富廣場1樓1108-1110號舖

4月30日

（星期四）

12:15

德福廣場一期L1樓G53D號舖

5月10日

（星期日）

12:15

屯門市廣場一期3樓3205號舖

16:00

元朗區天水圍天華路30號T Town South 1樓S101-S103號舖

18:45

元朗朗日路8號形點II 1樓A159號舖

5月17日

（星期日）

12:15

油塘高超道38號大本型地下G30號舖

16:00

將軍澳康城路1號THE LOHAS康城3樓310號舖

18:45

將軍澳PopCorn地下G26及G27號舖

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*時間或受實際情況影響，恕不另行通知。

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