海南雞關注組｜人龍店全日雞實驗所進軍荃灣 記者自費實試溫泉雞套餐

海南雞關注組｜人龍店全日雞實驗所進軍荃灣 記者自費實試

海南雞關注組超人氣店、門口不時排隊的全日雞實驗所，繼北角及旺角店之後，再擴展版圖進軍荃灣開第三間分店，現時港島、九龍及新界區都可以吃到招牌名物溫泉雞。趁荃灣店昨日(4月20日)正式開業，記者昨晚下班後由黃竹坑直闖荃灣店突擊實試，睇下荃灣店的出品質素如何！

自家研發溫泉雞 溫泉雞名字的由來，源於品牌創辦人Gary自家研發的浸雞機器。記者多年前曾經專訪對出品有要求的Gary，並參觀中央工場，得知機器能分段調控浸雞的溫度及水位，令每隻重約兩斤半的三黃雞均勻浸至僅熟，如慢煮效果般嫩滑。三款醬汁全是自家秘方製作：薑蓉由破壁機打成纖幼無渣狀；黑醬油熬煮至濃稠帶甜；辣醬採用的辣椒經過四日低溫發酵，並混入蘋果醋帶出獨特風味。溫泉雞套餐配搭自家醃醬油小黃瓜、金鳳米香飯、無味精椰子雞湯及自家冷泡烏龍茶，多年來吸引雞迷追捧。

荃灣分店提供煲仔飯 全日雞實驗所3.0分店位於荃灣兆和街，跟旺角店一樣以特許經營方式營運，餐牌款式一樣。溫泉雞套餐同樣供應上髀、雞胸及雞翼部位；也可讓客人自選雞髀或雞柳搭雞胸；上庄、下庄或全隻份量。不配飯可加錢轉蔥油乾撈麵或清湯米粉。北角店去年新增幾款煲仔飯，荃灣店都供應雙腸滑雞、雙腸瑤柱肉餅煲仔飯等。

實試溫泉海南雞髀套餐 記者昨晚8時半來到，店內坐滿食客，剩下兩張空枱。記者是巨胃雞髀控，當然揀選溫泉雞髀套餐($77)配熱烏龍茶，另加$14追加1件桑拿瑤柱肉餅，埋單共付$91。雞髀每件都肉質十分嫩滑，雞皮厚爽，惟雞皮偏厚並非每件雞皮切得俐落齊口，記者怕肥不吃雞皮就無損味道口感，吃雞皮的人可能要豪邁地吃。色澤呈金黃的香飯一貫大大碗，粒粒分明乾爽有點咬口感，滲透香料包括乾蔥的溫和香味，勝在不油膩。一小碟醬油小黃瓜清新爽口，有助平衡胃口。餐單列明餐湯無味精，喝出柔和的椰子清香，雞湯鮮味溫和。

辣醬微酸不辛辣 三色醬汁均可口，最喜歡辣醬微酸不辛辣，佐雞肉或飯最香惹；黑醬油不像坊間常用的馬來西亞品牌般厚稠如川貝枇杷膏，質感調至稠度剛好；薑蓉磨得幼細不辛辣，難得不多油，如果能帶出薑的香味會更佳。追加的桑拿瑤柱肉餅嘗出豬肉起膠及彈牙的質感。

全日雞實驗所（荃灣店） 地址：荃灣兆和街16號地下 營業時間：11:30am-10pm