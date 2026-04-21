Pizza Hut抵食Everyday優惠登場 13款必勝批/意粉/飯買一送一！大批套餐低至52折

打工仔福音！逢周一至四，Pizza Hut全新升級「抵食Everyday」優惠登場，涵蓋堂食、外賣自取及外送速遞，重頭戲包括星期一多達13款必勝批、意粉及飯買一送一，每款低至$35起！另外「抵食星期四」優惠新登場，大批套餐只需$179起，一個大批價錢歎盡三道菜，絕對不能錯過。

周一優惠登場！13款主菜買一送一 Pizza Hut日日大派驚喜，打頭陣有人氣「抵食星期一」優惠大升級！即日起逢周一，多達13款精選必勝批、意粉及飯買一送一，平均每款低至$35起，當中兩款人氣必勝批：意式辣肉腸必勝批及芝士狂熱必勝批是首次加入買一送一優惠中！想吃得健康可選菠菜蘆筍椰菜花飯及烤雞野菌椰菜花飯，另外性價比之選$69香蒜肉絲意粉、風味濃郁的葡式椰香烤雞焗飯，以及人氣海鮮寬條麵及香濃肉醬意粉等，絕對是打工仔及學生哥必食之選！

抵食星期四大批套餐$179起 由4月23日起，更有全新推出「抵食星期四：Jetso Thurs 」大批套餐，只需 $179起即可自選指定必勝批大批、人氣意粉及必點蘑菇忌廉雞湯，折扣接近半價！當中包括必食經典至尊(大批)，一個大批價錢即可歎盡大批、意粉、餐湯的豐富三道菜！周時必試此套餐限定，全新推出的煙肉薯寶(大批)，香味撲鼻！優惠堂食、外賣自取、外送速遞均適用。

抵食星期四

星期二指定信用卡88折 星期二同享「抵食 Everyday」！由即日起至2026年12月31日，逢周二憑恒生enJoy卡堂食簽賬滿$250即減$30，相當於88折優惠，更可連同其他Pizza Hut推廣及折扣優惠使用。 星期三精選主菜/大批$79起 而星期三則有「Wow Wed」優惠，點選以下精選主菜或大批低至$79優惠，慳足高達$85。