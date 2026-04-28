愈 KEEP 愈差？原來 90% 人一直做錯這 7 個保濕程序 面膜愈敷愈乾/補水不補油

一到夏天，太陽一曬又或者長時間待在冷氣房內，皮膚就會容易變得乾燥、肌膚繃緊感增加，然而會有不少人開始急着不停補水，但結果卻發現肌膚狀況不升反跌，甚至愈來愈乾。其實，皮膚乾燥未必因為「缺水」問題而引起，反而做錯了保濕程序，會有機會破壞肌膚屏障，令水分流失得更快。以下 7 個常見錯誤保濕程序，大家又中了幾多個？

錯誤保濕程序 1. 過度敷面膜及使用時間長 不少人將敷面膜視為急救補水的萬靈丹，但天天敷、甚至一次敷上半小時，其實未必對皮膚有利。面膜中的活性成分若使用過密，可能會對肌膚造成刺激，削弱原有的保護能力。一般而言，每星期使用一至兩次保濕面膜已相當足夠，每次時間控制在15至20分鐘，敷後再塗上面霜鎖水，才能真正留住水分。

錯誤保濕程序2. 過度清潔

錯誤保濕程序 2. 過度清潔 天氣炎熱、出油出汗時，很多人都會不自覺加強清潔次數，甚至早晚以外還多洗幾次臉。但過度清潔會破壞角質層的油脂屏障，令肌膚失去自我保護能力，反而更容易出現乾燥、泛紅及敏感問題。日常潔面保持早晚各一次已足夠，水溫亦應以接近常溫為佳。

錯誤保濕程序3. 去角質次數增加

錯誤保濕程序 3. 去角質次數增加 去角質並非愈勤力愈好。頻繁去角質，或同時使用多種磨砂、酸類產品，會令角質層變薄，削弱肌膚抵禦外界刺激的能力。當肌膚正處於不穩定狀態，出現暗瘡或粉刺時，更應暫停去角質，讓皮膚先好好休息修復。

錯誤保濕程序 4. 只補水，不補油 有些人一聽到「補油」就聯想到油膩、厚重，其實這種觀念早已過時。健康的肌膚需要維持水油平衡，單靠補水產品並不足以保濕，在適當步驟中加入少量美容油或滋潤型產品，有助減少水分流失，令整體保濕效果更持久。

錯誤保濕程序5. Feel到乾才開始補救

錯誤保濕程序 5. Feel 到乾才開始補救 當皮膚明顯感到乾燥、繃緊，才開始急救補濕，往往為時已晚。保濕程序應是日常護膚的一部分，尤其要把握潔面後的黃金時間，因為這是補水的關鍵時刻！

錯誤保濕程序6. 忽略鎖水

錯誤保濕程序 6. 忽略鎖水 不少人只會著重使用含高保濕成分的產品，但卻忽略了「鎖水」的重要性。單純為肌膚補充水分，卻沒有形成保護層，水分反而會很快流失。所以，盡量選擇配合含有油脂或封閉性成分的產品，才能真正維持水潤狀態。

錯誤保濕程序7. 沒分次序使用產品

錯誤保濕程序 7. 沒分次序使用產品 很多人會容易忽略塗抹護膚品的先後次序。其實保養品並非隨意塗抹即可，大家應由質地清爽、分子較細的產品開始，然後逐步疊加較滋潤的配方，讓每一步都能有效被肌膚吸收，才能發揮整套保濕護理的最大功效。

4 招加強臉部保濕要訣

4 招加強臉部保濕要訣 要訣1 .使用溫和成份的潔面產品 如果洗臉後覺得皮膚繃緊，那即代表成分太刺激，需立刻換一些溫和潔面產品，而洗臉次數與時間都要減少。 要訣2 .洗完澡即補水 趁皮膚還處於微濕狀態底下，大家可先拍上化妝水，然後再按次序塗抹保養品，務求盡快鎖住水份。 要訣 3. 水要喝、水果要食 飲水量因人而異，但要記得每日攝取足夠的水果，這有助改善皮膚乾癢。 要訣4. 乳霜選低刺激 避免使用酒精含量高的產品，塗抹時動作輕柔，減少對乾燥肌膚的刺激。