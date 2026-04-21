台式火鍋$98放題優惠 75分鐘任食逾80款配料 自助芋圓珍珠奶茶吃到飽

連鎖台式火鍋店「牛品台式火鍋」推出限時放題優惠，於指定午市時段到銅鑼灣或尖沙咀全線分店，兩位或以上同行，人均低至$98起即可享75分鐘任食任飲，提供超過80款火鍋配料，包括牛肉、豬肉、丸類及蔬菜等，更加碼送自助芋圓、珍珠奶茶及水果，即刻約朋友一齊去歎高性價比打邊爐！

人均$98起 午市75分鐘任食

牛品由即日起推出$98火鍋放題優惠，於指定午市時段適用，兩位或以上同行即可以人均$98的優惠價，享用75分鐘任食任飲放題。若一位獨自享用，則須另加$20。優惠於銅鑼灣及尖沙咀兩間分店同步供應。

逾80款火鍋配料 湯底選擇豐富

放題提供超過80款火鍋配料，肉類選擇相當豐富，包括美國牛胸腹、頂級牛板腱、花雕醉雞等，餐廳更主打澳洲M9和牛及日本A5和牛等優質靚肉，肉食控絕對食得滿足。其他配料方面亦有蜂巢豆腐、花枝丸及各式蔬菜等，照顧不同口味。湯底方面同樣誠意十足，有超過10款湯底任揀，當中招牌牛品麻辣鍋、青花椒和牛鍋及黑蒜黃金鍋最為人氣，鍋底濃郁惹味，值得一試。