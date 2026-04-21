穿Prada的惡魔2｜星巴克聯乘《穿Prada的惡魔2》4大角色限定主題特飲搶先睇

《穿Prada的惡魔2》將於香港及澳門分別於4月29日及30日搶先上映，相信影迷們都非常期待！為迎接電影回歸，星巴克宣布聯乘二十世紀影業，於全球分店推出四款以戲中經典角色為靈感的限定特飲。每款飲品均以獨特風味演繹《穿Prada的惡魔》不同角色的個性與氣場，將電影魅力融入日常咖啡時光，下文即為大家率先介紹！

星巴克starbucks 聯乘《穿Prada的惡魔2》

星巴克聯乘電影《穿Prada的惡魔2》，於全球分店推出四款以戲中角色為靈感的限定特飲，重現銀幕經典時刻。由2026年4月20日起，顧客可於香港及澳門星巴克分店選購四款以角色為靈感的客製化飲品，以味覺細味人物個性與風格演繹。

今次《穿Prada的惡魔2》飲品系列分別有4款，「The Miranda 鮮奶咖啡」以脫脂奶調製，不加奶泡，另加一份濃縮咖啡，盡顯 Miranda其一貫標誌性的精準與要求；「The Andy 燕麥奶泡沫咖啡」則融合焦糖與肉桂風味的燕麥奶泡沫咖啡，簡約之中見層次，呈現她遊走於過往與蛻變之間的步伐；「The Nigel 鮮忌廉特濃咖啡」以雙份特濃朱古力咖啡配細緻鮮忌廉，濃烈而不張揚，展現其獨到而深沉的品味；「The Emily 凍鮮奶印度香料茶」為脫脂奶與焦糖調和的凍印度香料茶，香料氣息鮮明，口感輕盈俐落，得恰到好處。