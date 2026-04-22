錯過咗必定後悔 一個價錢買到 4 樣 Chanel 彩妝產品 + 限量手籃！

今年，Chanel beauty 將創作靈感帶回品牌情感根源之一的法國海濱城市比亞里茨（Biarritz）。這片被海風與日光溫柔環抱的海岸，不但承載着品牌對自由與優雅的想像，也啟發了 LES BEIGES 自然亮肌系列全新夏日篇章。系列產品以輕盈質感與低調色調為核心，從底妝、眼妝到指尖細節，交織出一段簡約純粹的夏日頌歌。

限量LES BEIGES 自然亮肌系列 SUMMER ESSENTIALS（$2,170）

限量 LES BEIGES 自然亮肌系列 SUMMER ESSENTIALS （ $2,170 ） ( 限量系列只得圖中顯示的產品及色號，不能自選 ) 將夏日所需的妝物集合於優雅手提籃之中，彷如把陽光、清新氣息與活力悉心珍藏，陪伴每一趟旅程，成為隨身而行的美肌儀式。

手籃包括以下熱賣產品 : 底妝— LES BEIGES HEALTHY GLOW HIGHLIGHTING POWDER (金米色 $480/30ml) 這款無分色調的光影粉用途靈活，為肌膚添上一層輕透亮澤，瞬間喚醒彷如陽光灑落般的健康光采。 胭脂 — LES BEIGES 自然亮肌水潤胭脂光影液 (桃粉紅色 $480/30ml) 靈感來自盛夏清晨的海岸風景與繽紛甜點色彩。水凝質地能與肌膚自然融合，可隨心層疊，妝效明亮輕巧。帶細膩珠光的粉紅色光影，延續晨光初現時的柔和光芒，讓肌膚一整天保持清新亮澤。 眼妝 — LES BEIGES 自然持久濃密睫毛液 (黑色 $405/6g) 睫毛液能輕鬆塑造纖長分明的睫毛效果，妝感清新不厚重，即使在炎熱潮濕的海岸氣候下，亦能維持長達 24 小時的穩定妝效。

唇妝 — ROUGE COCO FLASH 透亮光感唇膏 (柔和焦糖啡色 $390/3g) 只需輕輕一抹，即能為雙唇帶來水潤光澤。質地舒適貼唇，光感自然鮮明，為整體妝容添上從容亮點。

同場加映 其他 LES BEIGES 系列彩妝產品 : LES BEIGES自然亮肌 眼影眉粉組合 配搭的五色眼影眉粉組合，色彩由沙金到柔和啡調不等，捕捉海岸線瞬息萬變的光線層次，令雙眸更顯立體動人。 LE VERNIS 甲油 色調靈感來自海面倒影與沙丘上的足印，在自然柔和與亮澤光感之間取得平衡，於陽光下展現優雅而不經意的迷人細節。 LES BEIGES 自然亮肌貼膚遮瑕液

配方揉合玻尿酸與白色山茶花萃取，有效修飾熬夜與日曬所帶來的疲倦痕跡。配備清爽的陶瓷抹棒，每次塗抹都帶來即時清涼感受，質地輕盈貼膚，備有 15 種色調選擇，自然提亮膚色而不留負擔。