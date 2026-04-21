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出版：2026-Apr-21 19:00
更新：2026-Apr-21 19:00

繡球花2026｜7大日本繡球花賞花熱點 一文睇花期預測/交通方法

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繡球花2026｜7大日本繡球花賞花熱點 一文睇花期預測/交通方法

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繡球花，在日本又稱為紫陽花，每年的5至7月是繡球花的花期。想欣賞超夢幻的繡球花花開美景，一生人絕對要到一次日本欣賞！以下記者將整合7大日本繡球花賞花必到熱點、交通方法以及2026年開花預測，即睇詳情！

日本繡球花2026花期預測

因地區氣候不同，日本各區繡球花開花期亦有所差異，根據今年日本氣候網站weathernews預測，西日本九州四國一帶今年最快5月下旬開花，關東關西則會於6月中上旬開花，而最遲開花的東北及北海道地區則會約7月中旬開花。以下為日本各區的賞花名所之花期預測：

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神奈川｜明月院

被譽為「紫陽花寺」的明月院，每年6月都有大批遊客來此朝聖繡球花。院內種有約2,500株的「姬紫陽花」，其獨特清透藍調又有一個專屬名稱為「明月院藍」。沿著參道散步，可欣賞又圓大又的花球，風景優美。寺院本堂中有一個著名的圓窗，從這裡可以欣賞不開放的庭園美景。

開花預測：6月上旬至7月下旬

費用：高中生以上500日圓：中小學生300日圓

地址：神奈川縣鎌倉市山之內189

交通：搭乘JR橫須賀線至「北鎌倉站」下車，步行約10分鐘

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神奈川｜箱根登山電車

想體驗最悠閒的賞花方式，絕對不能錯過箱根登山電車！每逢6月中起，沿線的繡球花綻放，讓電車化身超夢幻的「繡球花電車」。列車於之字形鐵道上行駛，兩旁花球幾乎觸手可及。

開花預測：6月中旬至7月下旬

交通：乘搭新幹線至小田原站約30分鐘，下車後轉乘電車至箱根湯本站

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神奈川｜開成町繡球花祭

想遠離人煙欣賞繡球花，可以參加6月6日至14日期間舉行的「開成町繡球花祭」！1977年繡球花被指定為開成町的町花，並在此建立了「繡球花村」。約5,000株紫陽花在此種植，面積達17公頃，佔地遼闊稻田化作花海。另外更設「繡球花池」，約2000株繡球花漂浮在水面上，打造難忘的鄉村美景。

開花預測：6月上旬至6月中旬

活動日期：6月6日至6月14日

地址：開成町繡球花之鄉

交通：搭乘小田急線至「開成站」下車，轉乘接駁巴士約10分鐘

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東京｜白山神社

身為「東京十社」之一，白山神社踏入6月，神社內約3,000株繡球花便會盛開。屆時這裡會舉行著名的「文京繡球花祭」，活動於白山神社周邊舉行，遊客可以在神社及相鄰白山公園欣賞綻放的花球。除了賞花，祭典內亦有美食攤、音樂會及傳統遊行等等。

開花預測：6月上旬至6月下旬

文京繡球花祭：6月6日至6月14日

地址：東京都文京區白山5-31-26

交通： 都營地下鐵三田線「白山站」下車，步行約2分鐘

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千葉｜本土寺

建於 1277 年的本土寺，寺內種有逾10種、約5萬株繡球花，花季期間規模宏大。在這裡記得不要錯過在五重塔下，置身紫陽花花海拍照。花季期間這裡會有特別活動，更會推出限定原創紫陽花御朱印。

開花預測：6月上旬至6月下旬

費用：費用：成人500日圓；兒童免費

地址：千葉縣松戶市平賀63

交通：搭乘JR常磐線至「北小金站」北出口，步行10分鐘

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京都｜三室戶寺

身為「日本三大繡球花名所」之一，京都的三室戶寺絕對不能錯過。這座超大繡球花庭園，種有2萬株繡球花，品種多達50款，屬關西地區最大規模的繡球花庭園之一。每年六月更設會場限定的夜間點燈活動，欣賞如夢似幻的繡球花夜色美景。

開花預測：6月上旬至7月上旬

費用：成人1000日圓；兒童500日圓

地址：京都府宇治市菟道滋賀谷21

交通：搭乘京阪電車至「三室戶站」下車，步行15分鐘

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京都｜藤森神社

位於京都伏見區的藤森神社，每年6月將舉行盛大的「繡球花祭」，神社內兩處花園種植了約 3,500株、多達40個品種的繡球花，不同顏色的繡球花，從淡紫到湛藍應有盡有。另外，沿鳥居至本殿的參道兩側亦種滿絢麗的繡球花，形成一條充滿浪漫感的步道廊。

開花預測：6月上旬至7月上旬

地址：日本京都市伏見區深草鳥居崎町609

交通：京阪電車本線「墨染站」下車，步行約7分鐘

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