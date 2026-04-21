網上熱話｜內地網民讚香港情侶、夫婦極甜蜜 推測2原因：不像內地文化

相信對不少人來說，人生其中一個願望離不開擁有愛情，一段健康又穩固的親密關係。只因能夠有人相伴、相依、相守，是一件難能可貴的事。近日，有內地網民分享自己對港人的觀察，直指香港的情侶及夫婦一般都比較甜蜜，更合理推測與2個原因有關，未知你是否認同呢？

內地網民羨慕港人親密關係甜蜜 近日，有內地網民以「香港人的親密關係都這麼甜蜜嗎？」為題發文，直指自己「接觸到的所有香港情侶、夫妻無一例外都給我一種感覺，就是他們的親密關係是陽光的、熱烈的、互相扶持的、甜蜜的」、「哪怕孩子已經在上初高中的中年夫妻或者是一頭白髮的老年夫妻，雙方依然有說不完的甜話，而不只是搭過日子」。發文者坦言「真的好羨慕這種健康親密的關係」，不過有疑惑道「是我接觸的群體剛好是這樣？還是香港那邊的親密關係就是這麼美好？」

推測與2原因有關 有內地網民推測香港的情侶和夫婦予人特別甜蜜的感覺，可能與2個跟內地不盡相同的文化有關。其一是「香港基本上沒相親文化，就算自己玩交友軟體認識的也是自己選擇的，不是被家長安排或向社會妥協所以能在一起，大部分都是自由戀愛，有感情基礎」，其二則是「不太有社會壓力要你必須結婚 （香港人至少1/4？這輩子都不會結婚生子的） 而結婚和育兒成本都相當之高，這兩個因素疊加導致大家對婚戀的態度是可有可無、寧缺毋濫，但一旦決定踏入婚姻就會非常嚴肅對待，只有互相扶持的人才會走到最後」。

網民留言好壞參半 雖然部分網民對香港的感情觀和港人的感情狀態有樂觀正面的觀察，但評論則好壞參半。有認同的網民指「在地鐵上第一次見到中老年人分開的時候親吻，蠻震驚的，印象中只有老外才會這樣」、「差不多，我老豆都係香港人，61年生人，至今都會跟我說晚安，叫我寶貝女乖乖女，也會跟我說很愛很愛我」、「確實是這樣，而且他們往往談很久的戀愛，感情基礎很深，發達地區就是不一樣，連親密關係都發達」；亦有網民坦言「每對情侶都會有甜蜜嘅時候，但係唔代表唔會出軌」、「香港離婚率咪一樣咁高」。