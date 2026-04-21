百老匯歌后Patti LuPone 巴黎百年舞團Paradis Latin 亮相《西九卡巴萊節》引爆逾50場歌舞盛事

「西九演藝」將本月30日起一連9日，請來紐約百老匯殿堂歌后Patti LuPone、倫敦西區的Bobby Fox、巴黎的Paradis Latin，以及金像影后姬素．孔尚治、林德信等，舉行《西九卡巴萊節》，送上一系列沉浸式歌舞節目，當中包括音樂喜劇、互動劇場作品、舞廳派對，以及一連9天免費「Happy Hour」表演。 去年「西九演藝」推出《西九夜延場》，上演近30場本地卡巴萊演出大獲好評，拓展跨界藝術的疆界。今年的《西九卡巴萊節》，整座戲曲中心將化身全天候嘉年華，連同大劇院主舞台的演出，還有茶館劇場及排演室等不同角落，合共上演逾50場各式其式的精彩節目，種類涵蓋歌廳音樂會、大型歌舞劇、沉浸式音樂體驗、舞廳派對、小型酒館演出、紀錄片放映，以及演後交流活動等。觀眾可自由穿梭不同演出空間，近距離感受歷史悠久的卡巴萊當代多元面貌，即時睇。

Patti LuPone 首度襲港 自傳式音樂會演繹靈魂金曲 如果熱愛音樂劇，絕不能錯過6月3日，坐擁三屆《東尼獎》及兩屆《格林美獎》的傳奇巨星 Patti LuPone，帶著她自傳式音樂會《音樂人生》首度登陸香港戲曲中心大劇院。這不只是演唱會，更是一場跨越60載的私密對話。 LuPone 將與音樂總監Joseph Thalken及導演Scott Wittman聯手，重新編排多首百老匯經典、流行與搖滾名曲。在音符起落間，她會分享從童年夢想到百老匯巔峰的幽默軼事。作為亞洲唯一限定公演，劇迷將近距離感受她那標誌性、具穿透力的渾厚嗓音，彷彿每一聲高音都承載著一段璀璨人生。

Patti LuPone《音樂人生》詳情： 日期：6月3日(晚上8時45分) 地點：戲曲中心大劇院 票價：$880、$720、$560 查詢：西九卡巴萊節：Patti LuPone《音樂人生》｜3.6.2026｜戲曲中心 愛爾蘭舞王 Bobby Fox 的《魅力先生》 致敬踢躂舞先駒 Gene Kelly 四度榮獲愛爾蘭舞世界冠軍的 Bobby Fox，將首度踏足亞洲，於戲曲中心帶來其得意之作《魅力先生》。這位演藝全才將20年舞台功力濃縮於一晚，不但致敬傳奇舞者Gene Kelly的優雅踢躂舞，又展示充滿異國情調的愛爾蘭手鼓(bodhrán)擊奏，展現極致的音樂造詣。

現場不只有爵士樂與百老匯經典歌曲，Fox更會以幽默詼諧風格，分享個人故事，帶領觀眾走進他的演藝生涯。演出將聯同鋼琴家Jack Earle，以及黃彥康帶領的7位本地樂手同台飆技，帶來一場熱情洋溢、充滿靈魂感的舞蹈騷。 Bobby Fox《魅力先生》詳情： 日期：6月2日(晚上8時45分) 地點：戲曲中心大劇院 票價：$560、$460、$360 查詢：西九卡巴萊節：Bobby Fox《魅力先生》｜2.6.2026｜戲曲中心 Crisel Consunji × MsLolo 驚喜合體 迪士尼金曲唱響親子魔幻旅程 金像影后姬素．孔尚治(Crisel Consunji)，將於南非歌手MsLolo，攜手呈獻合家歡音樂劇《成長啟示童話》。兩人早於15年前已經在香港迪士尼樂園舞台上結緣，這次兩人這次老友重逢，她們的身份從歌手、演員，蛻變為母親與教育者。

兩人在表演裡，將聯同Baumhaus童聲及樂隊，送上多首耳熟能詳的迪士尼主題曲與百老匯經典。透過充滿童趣的魔幻視角，她們將唱出人生路上的喜樂與困惑，帶領大小朋友一同探索「成長」這份禮物。這不只是聽覺盛宴，更是一場溫暖心靈的魔幻真摯對話。 姬素．孔尚治 MsLolo《成長啟示童話》詳情： 日期：6月5日(晚上8時45分) 地點：西九文化區戲曲中心大劇院 票價：$520、$440、$360 查詢：西九卡巴萊節：姬素・孔尚治、MsLolo《成長啟示童話》｜5.6.2026｜戲曲中心

林德信的幻音樂劇《 3026 ：音樂環遊記》 用電影金曲拯救人類文明 如果1,000年後，人類文明只剩下音樂，世界會變成怎樣？林德信、導演馬嘉晉、音樂人朱峻樂，於音樂劇《3026：音樂環遊記》設置了一個科幻異想世界，故事講述人工智能(A.I.)超越人類、文明瀕臨崩壞的未來，音樂成了守護記憶與價值的最後堡壘。 演出以別開生面的卡巴萊(Cabaret)形式進行，穿梭多首本地及外國經典電影的旋律。林德信將帶領觀眾跨越時空，聯合Lunar Antz青年合唱團的純淨和聲，探索音樂喚起的希望與奇蹟的力量。現場更邀得神秘嘉賓驚喜現身，為這場感官之旅增添未知驚喜。

林德信《3026：音樂環遊記》詳情： 日期：6月4日(晚上8時45分) 地點：西九文化區戲曲中心大劇院 票價：$520、$440、$360 查詢：西九卡巴萊節：林德信《3026：音樂環遊記》｜4.6.2026｜戲曲中心 200 年歷史 Paradis Latin 《我的第一場歌舞秀》 法式康康舞與魔幻童話盛宴 擁有兩世紀歷史、被譽為「全巴黎最古老」的巴黎歌舞樂團(Paradis Latin)，將首度走出海外，於香港呈獻經典之作《我的第一場歌舞秀》。這個自十九世紀起便令全球藝術迷瘋狂朝聖的舞蹈殿堂，終於揭開神祕面紗。

屆時18位頂尖表演者，將化身歷史與童話角色，在夢幻舞台設計中，完美揉合喜劇、魔術、經典康康舞及拉丁舞，搭配朗朗上口的英語流行金曲，為大家編織一場奇幻夢境。演出專為3歲以上、初次接觸卡巴萊的大小朋友而設，門檻親民卻質感高級。今個 6 月，來體驗這場兩百年傳承的法式熱情，讓孩子的藝術啟蒙從巴黎開始。 巴黎歌舞樂園《我的第一場歌舞秀》詳情： 日期：6月6、7日(晚上8時45分) 地點：西九文化區戲曲中心大劇院 票價：$580、$480、$380