Dr.Martens x OnTheList開倉低至3折 人氣瑪莉珍/牛津鞋/8孔靴都有折！最平 $495入手

各位潮人注意！相隔9年，英國經典鞋履品牌Dr. Martens終於再度聯手 OnTheList舉辦大型開倉活動！現場產品低至3折，網上話題產品的瑪莉珍鞋、牛津鞋以及經典8孔靴通通都有折，低至$495就可以入各種鞋履及手袋。場內更設學生折扣，出示有效學生證即享有額外9折，即睇詳情！

Dr.Martens開倉 4月23日至30日期間，OnTheList將舉行Dr. Martens開倉特賣，可以入手皇牌款式瑪莉珍、學生鞋、涼鞋、手袋等等，最平低至3折，入手人氣產品1460 8孔靴子及1461 3孔牛津鞋，部份原價$1,199的單品更低至$495即可入手，指定童裝鞋款250起！另外，出示有效學生證更享有額外9折，各位學生哥記得不要錯過優惠！ 即睇必搶單品

開售時段 VIP Premium會員：4月23日08:00 普通會員： 4月23日 12:00 – 20:00 4月24日至30日 10:00 – 20:00 免費登記成為 OnTheList 會員方可入場: 請按此 地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦4樓全層 關於Dr.Martens 誕生於1960年4月1日的DR. MARTENS，第一雙1460馬丁靴憑藉黃色車線、帶槽鞋底與標誌性後耳帶橫掃全球。簡單輪廓外形讓人隨心在各自靴子上發揮創意，時至今日，在音樂與街頭文化中已演變為「自由與態度」的代名詞，讓每個人都能穿出屬於自己的個性。