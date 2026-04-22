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生活
出版：2026-Apr-22 15:00
更新：2026-Apr-22 15:00

Dr.Martens x OnTheList開倉低至3折 人氣瑪莉珍/牛津鞋/8孔靴都有折！最平 $495入手

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Joe46

Dr.Martens x OnTheList開倉低至3折 人氣瑪莉珍/牛津鞋/8孔靴都有折！最平 $495入手

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各位潮人注意！相隔9年，英國經典鞋履品牌Dr. Martens終於再度聯手 OnTheList舉辦大型開倉活動！現場產品低至3折，網上話題產品的瑪莉珍鞋、牛津鞋以及經典8孔靴通通都有折，低至$495就可以入各種鞋履及手袋。場內更設學生折扣，出示有效學生證即享有額外9折，即睇詳情！

Dr.Martens開倉

4月23日至30日期間，OnTheList將舉行Dr. Martens開倉特賣，可以入手皇牌款式瑪莉珍、學生鞋、涼鞋、手袋等等，最平低至3折，入手人氣產品1460 8孔靴子及1461 3孔牛津鞋，部份原價$1,199的單品更低至$495即可入手，指定童裝鞋款250起！另外，出示有效學生證更享有額外9折，各位學生哥記得不要錯過優惠！

即睇必搶單品

1460 BEX SQUARED BLACK POLISHED SMOOTH Vegan 8065 BLACK VELVET EVIEE TECH BLACK Corran Mary Jane BLACK ATLAS 8065 MARY JANE VINTAGE TAUPE 1460 BT21 BLACK NAPPA JOSEF SAVANNAH TAN Adrian Snaffle DARK BROWN ADRIAN QUAD BLACK SMOOTH ADRIAN SNAFFLE BLACK POLISHED SMOOTH Archie II BLACK POLISHED SMOOTH 1461 BEX DS BLACK+WHITE +WHITE SMOOTH SLICE+SMOOTH 1460 PASCAL BEX FZ BLACK SENDAL 1460 Pascal MUTED OLIVE 5i Bex Squared PNY BLACK

開售時段

VIP Premium會員：4月23日08:00

普通會員：

4月23日 12:00 – 20:00

4月24日至30日 10:00 – 20:00

免費登記成為 OnTheList 會員方可入場: 請按此

地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦4樓全層

關於Dr.Martens

誕生於1960年4月1日的DR. MARTENS，第一雙1460馬丁靴憑藉黃色車線、帶槽鞋底與標誌性後耳帶橫掃全球。簡單輪廓外形讓人隨心在各自靴子上發揮創意，時至今日，在音樂與街頭文化中已演變為「自由與態度」的代名詞，讓每個人都能穿出屬於自己的個性。

Klook.com

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