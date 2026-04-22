《The Magic Hour 魔幻時刻》加開9場 $480現場睇謝君豪 葛民輝 韋羅莎飆戲

由謝君豪、葛民輝、韋羅莎領銜主演的舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，將於6月5日起上演，此劇改編自日本喜劇泰斗三谷幸喜的巔峰之作。早前首輪20場門票一經開售，便在短短數小時內被火速掃空，掀起全城搶票熱潮。為了回應劇迷的熱情，主辦單位正式宣布驚喜加開9場，票價由$480起，就可以欣賞本年度其中一部最具話題性舞台作品，還有影帝級演技、舞台劇獎演員，以及人氣藝人同場飆戲。

《魔幻時刻》此劇不但在香港未演先火，連日本富士電視台都破天荒作出專題報道。故事核心在於三谷幸喜最擅長的「荒謬感」。一個鬱鬱不得志的三流演員，以為自己終於迎來試鏡機會，殊不知竟掉進一場現實生活中的黑幫騙局，他要在刀光劍影中扮演傳說中的「冷面殺手」，令整個局面愈演愈失控。