《The Magic Hour 魔幻時刻》加開9場 $480現場睇謝君豪 葛民輝 韋羅莎飆戲

由謝君豪、葛民輝、韋羅莎領銜主演的舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，將於6月5日起上演，此劇改編自日本喜劇泰斗三谷幸喜的巔峰之作。早前首輪20場門票一經開售，便在短短數小時內被火速掃空，掀起全城搶票熱潮。為了回應劇迷的熱情，主辦單位正式宣布驚喜加開9場，票價由$480起，就可以欣賞本年度其中一部最具話題性舞台作品，還有影帝級演技、舞台劇獎演員，以及人氣藝人同場飆戲。
《魔幻時刻》此劇不但在香港未演先火，連日本富士電視台都破天荒作出專題報道。故事核心在於三谷幸喜最擅長的「荒謬感」。一個鬱鬱不得志的三流演員，以為自己終於迎來試鏡機會，殊不知竟掉進一場現實生活中的黑幫騙局，他要在刀光劍影中扮演傳說中的「冷面殺手」，令整個局面愈演愈失控。
《魔幻時刻》「戲中戲」的結構，讓全劇充滿黑色幽默與爆笑位，連場笑聲背後，劇本更細膩地刻畫小人物對夢想的瘋狂執著，以及對人生「高光時刻」(Magic Hour)的渴望，讓觀眾笑後有淚，餘味無窮。
夢幻卡士影帝與鬼才的碰撞
至於此劇演員組合，可謂火花四濺。影帝謝君豪優雅且精準的舞台掌控力，遇上喜劇鬼才葛民輝，那種不可預測的節奏感，再加上實力派天后韋羅莎的細膩詮釋，三位頂尖演員同場「飆戲」，張力十足。此外，男團成員 Anson Kong(江𤒹生)、資深演員魯文傑，以及小薯茄的蔡曉童(童童)亦會傾力演出。跨界別的組合讓這部劇充滿新鮮感，無論是看老戲骨切磋演技，還是欣賞新生代藝人的蛻變，列出的卡士絕對誠意滿滿。
《魔幻時刻》是一部關於勇氣、誤會與自我救贖的黑色幽默傑作。如果想親眼目睹這部年度話題作，見證影視與舞台界別巔峰對決，請務必鎖定加場門票，入場欣賞本年度其中一部最值得期待的舞台劇作品。
《The Magic Hour 魔幻時刻》詳情：
日期：6月5至7、9至14、16至20日(晚上8時)
6月6至7、13至14、20至21日(下午3時)
地點：香港演藝學院歌劇院
票價：$1,080、$880、$680、$480
票務平台：Cityline