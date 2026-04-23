UNIQLO x Cecilie Bahnsen首度聯名系列 精緻詩意花卉蓬鬆造型 洋溢浪漫春夏感

以「詩意之形」為靈感推出聯名系列

UNIQLO將於5月22日推出全新設計師聯名系列，首度與丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen攜手合作。該品牌以獨特女性魅力與浪漫風格設計著稱，本次2026春夏系列以「詩意之形」為靈感，以UNIQLO的獨特視角，結合Cecilie Bahnsen的精緻工藝與美學，將標誌性的花卉圖案，以及細緻荷葉邊與褶襇的蓬鬆袖型，推出8款女裝單品，包括連身裙、上衣與半身裙，每件單品都充滿別出心裁的美學細節，可單穿展現優雅線條輪廓，亦可透過層次疊穿展現出豐富的視覺效果。同時系列選用優質棉料與具備機能性的彈性面料，在悶熱的香港天氣下，仍能帶來自在的穿著體驗。