UNIQLO x Cecilie Bahnsen首度聯名系列 精緻詩意花卉蓬鬆造型 洋溢浪漫春夏感

2026年春夏流行趨勢主打空氣感、蓬鬆剪裁、飽和色調，UNIQLO宣布與近年備受全球矚目的丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen展開首度聯名合作。是次系列將結合品牌舒適實用理念與北歐精緻浪漫美學，系列於5月22日正式登場，為日常穿搭加入一股精緻時尚氣息，即睇詳情！
以「詩意之形」為靈感推出聯名系列
UNIQLO將於5月22日推出全新設計師聯名系列，首度與丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen攜手合作。該品牌以獨特女性魅力與浪漫風格設計著稱，本次2026春夏系列以「詩意之形」為靈感，以UNIQLO的獨特視角，結合Cecilie Bahnsen的精緻工藝與美學，將標誌性的花卉圖案，以及細緻荷葉邊與褶襇的蓬鬆袖型，推出8款女裝單品，包括連身裙、上衣與半身裙，每件單品都充滿別出心裁的美學細節，可單穿展現優雅線條輪廓，亦可透過層次疊穿展現出豐富的視覺效果。同時系列選用優質棉料與具備機能性的彈性面料，在悶熱的香港天氣下，仍能帶來自在的穿著體驗。
Cecilie Bahnsen首度推出童裝系列
本季聯名另一亮點，便是Cecilie Bahnsen首度推出童裝系列。身兼母親的Cecilie對童裝設計懷有濃厚興趣，這份熱情終於透過本次聯名系列得到實現！本系列將推出5款女童單品，包括連身裙、T恤，以及裙褲，設計延續成人款式精髓，可搭配成親子裝。另外裙褲款特別設計成可調節腰圍以及配有兩側實用口袋，將可愛設計與日常實用度作結合。