日本人氣 Mirumi 可互動公仔首度登陸香港！連卡佛會員可以提早購買

連卡佛將最新在日本發現的療癒系小伴侶 Mirumi 帶到香港，並以全港獨家形式推出。Mirumi 結合精緻工藝與情感連結，為生活空間增添一份細膩而靈動的陪伴感。

Mirumi細小柔軟成為個人療癒系的小伴侶就最好不過，它專為步伐急促的都市生活而設，為日常注入一份溫度與陪伴感。Mirumi內置靈敏感應系統，能感知聲音、動作及觸感，並作出自然回應；無論只是輕撫一下，還是輕聲細語，它都會悄然回望，成為在忙碌片刻中默默相伴、給人鼓勵的小可愛。 Mirumi 目前只推出了粉紅、象牙白及灰色三種配色，每一款都象徵着不同性格，靜靜等待與能產生情感共鳴的主人相遇。透過選擇最能反映自身心境的色彩，為 Mirumi 賦予專屬歸屬。

獨一無二個性形象

新主人可為 Mirumi 親自命名，亦可於店內為它配戴專屬串珠頸圈，塑造獨一無二的個性形象。由於串珠頸圈數量有限，需先到先得，為這段相遇留下更具紀念價值的印記。

會員優先預約 紀錄專屬羈絆

連卡佛會員專享全港獨家領養預約將於4月24日率先展開，每位決定迎接新成員的顧客，將獲贈一張 限量官方「領養證書」，作為彼此專屬羈絆的正式見證。實體證書數量有限，而每位主人亦可製作電子版本，並與 Mirumi 拍下首張「家庭合照」，將這份喜悅分享給親友。