7‑Eleven 45周年獨家聯乘新品 可口可樂迷你相機匙扣 可拍攝錄影及翻轉螢幕

7‑Eleven為慶祝45周年，推出新一輪限定聯乘及紀念商品，今次以懷舊元素結合實用設計作主軸，包括限定可口可樂迷你相機匙扣，可以拍攝及錄影，還支援翻轉螢幕功能！另外亦有多款產品加入經典「紅屋仔」造型及人氣角色元素，非常得意！即睇以下詳情。

可口可樂迷你相機匙扣

今次的重點聯乘之一是與可口可樂合作推出的迷你相機匙扣，於7仔App限定發售。外形走復古路線，支援拍攝及錄影功能，並附設記憶卡及翻轉螢幕，兼具實用與收藏價值。

同時，多款以經典「紅屋仔」設計為靈感的產品亦同步登場，包括十字牌香蕉朱古力高鈣牛奶飲品（$15／2盒），結合朱古力與香蕉風味，順滑口感；以及復刻包裝的嘉頓朱古力忌廉檳（$15），延續經典港式麵包風味。