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出版：2026-Apr-22 17:00
更新：2026-Apr-22 17:00

Open Dialogue限時聯乘企劃登陸又一城 利工民跨界推腕錶

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Joe35

即日起至5月6日期間，ODE破天荒攜手利工民旗下的全新當代支線 LKM101、日本街頭品牌#FR2、腕錶品牌No Identity和Casio打造多款跨界作品

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香港選物品牌Open DialogueODE）又有新搞作！即日起至56日期間，ODE破天荒攜手利工民旗下的全新當代支線 LKM101、日本街頭品牌#FR2、腕錶品牌No IdentityCasio打造多款跨界作品，讓粉絲體驗一場融合傳統工藝與現代潮流美學。

《Open Dialogue (ODE) 期間限定聯乘空間》 2

Open Dialogue聯同4大品牌推出限時企劃。

設有4大系列

聯乘企劃推出4大系列的限定單品，焦點作品當然是由ODE聯同FR2umeLKM合作設計的3T恤。圓領T-shirt提供粉紅、黑和白三色選擇，每款均以利工民百年版型為藍本，配合由經典金鹿和叛逆兔子結合的「鹿兔牌商標」，極具視覺張力。 除此之外，ODE同時與LKM推出4T-shirt，不但設有經典的黑白色，更有百搭深藍色，加上ODELKM的標誌，輕易打造隨性自由的街頭風格。

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利工民破天荒跨界推腕錶

想為造型增添亮點，不妨選擇由No IdentityLKM合力打造的經典傳承版腕錶。作為LKM首款登場的腕錶，作品以以湖水綠面盤配香檳金屬錶殼，加上的立體「金鹿」標誌，帶出利工民百年經典味道。壓軸大作手錶連T-Shirt套裝邀請open dialogueno identity AutopopCasio進行四手聯彈，No Identity設計師Labeg G更加親自手繪錶帶，推出限量G-Shock手錶及經典964跑車圖案T-Shirt

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藝術版保時捷跑車

離開前，別忘記與限定店內兩輛Porsche名車合照，包括由利工民LKM101ODE共同設計視覺外觀的Porsche 964，以及由autopop鼎力借出的1970年代早期Porsche 911 2.7古董跑車。

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由利工民LKM101與ODE共同設計視覺外觀的Porsche 964，以及由autopop鼎力借出的1970年代早期Porsche 911 2.7古董跑車。

Open Dialogue (ODE) 限定聯乘空間

日期：即日起至56

時間：上午11時至晚上9

地址：又一城LG2

查詢：2456 2322

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