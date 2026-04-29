狗主必讀 | 3 個以為無傷大雅的小動作，其實正默默傷害狗狗情緒

在與寵物相處日常中，許多狗奴都一定試過為了方便或避免出現麻煩，常會做出一些「善意謊言的動作」。但試站在狗狗的角度來看，這些看似微不足道的舉動，卻可能會慢慢令牠們的情緒受壓，繼而讓牠長期處於焦慮與不安之中。以下 3 個看似無傷大雅的舉動，但其實正在影響狗狗的心靈！

有沒有狗主試過，在自己不打算帶狗外出前，都會先丟下一舊零食，然後趁牠低頭開心享用時，自己悄悄關門離開？ 這個小動作對人類來說不算什麼問題，但對狗狗而言，牠們會覺得被主人欺騙，反而更容易把事情歸咎於自己——「是不是因為自己顧著吃，主人才走掉？」久而久之，狗狗可能會對零食產生矛盾情緒，甚至在下次接受獎勵時反而變得遲疑、不安。

每當回家打開門，狗狗都會第一時間衝上前、搖尾巴想靠近主人，這時請記得給牠一點回應。不管只是拍拍頭、摸一下、輕聲叫牠的名字，這都能讓牠安心。在狗狗的本能認知裏，如果主人外出回來卻拒絕所有接觸，牠可能會誤以為主人在外面「出事了」或受傷，因而產生強烈的憂慮與壓力。

如果因為忙碌，連續幾天都沒帶狗狗出門散步或活動，牠們是不會理解什麼叫「太忙」。 相反地，狗狗更可能反覆在心裡打轉：「是不是我做錯了什麼，主人才一直不想帶自己出去？」當這種情緒累積，焦躁、鬱悶甚至行為異常都可能隨之出現。

狗狗的「精神內耗」：牠們永遠先怪自己

大多數狗狗都擁有極高的共情能力與依附性，也正因如此，牠們特別容易陷入情緒內耗。在狗狗的世界裡，主人永遠是對的。即使受到冷落、忽視，牠們也很少將責任歸咎於主人，而是不斷反思：「是不是自己不夠乖？」、「是不是自己哪裡做得不好？」

記得要學會讀懂狗狗情緒。與其用各種小技巧迴避來牠的依賴，不如用清楚、穩定而溫柔的相處方式，給牠一份可預期的安全感。對狗狗而言，那才是真正安心的陪伴。