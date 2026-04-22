母親節2026｜冧爆媽媽中菜合集 $4xx歎海景燕窩鮑魚花膠蟹鉗餐！(持續更新)

偉大的母親每天都要愛錫關懷，趁母親節一家人溫韾團聚吃飯，讓媽媽在儀式感下感受被愛的幸福。我們貼心為讀者精選以下慶祝母親節中菜好地方，菜式有特色、烹調高難度，連媽媽在家也煮不到甚至不懂煮，趁機會帶她細嘗窩心感動的滋味吧！

母親節2026｜60載老字號手工潮菜 逾60載潮州菜老字號百樂潮州酒樓(大少店)的母親節盛宴套餐多達11道菜，款款精彩，有滷水五彩拼盤、芋茸酥帶子、混入瑤柱蟹肉花膠絲的魚鏢海皇羹、清蒸花尾龍躉斑翅、火方冬瓜夾、反沙芋件等。其中經典潮菜菊花石榴雞，著重刀工與火候，先把雞起肉剁蓉，加入蝦膠調味拌勻，再將薄如蟬翼的蛋白皮巧手弄成石榴般的外貌，蒸製而成，雅緻細膩。還有一道考工夫的手工潮式蘿蔔灌漿，先將蘿蔔絲汆水，再加入瑤柱、菜脯粒、中芹粒、蒜仔粒、花生碎、芫荽粒及乾蔥蒜頭油渣等材料炒香，最後用腐皮細心包捲炸成。製作工序繁複，外層輕薄，內餡層次分明，讓媽媽輕輕鬆鬆大享口福。

母親節套餐 日期：5月1日至6月30日(須3日前預訂) 價錢：每席6位$5,500/每席12位$10,800(包括茶芥及加一) 百樂潮州酒樓(大少店總店) 地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖 電話：2576 8886 MOKO大少店 地址：太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓523號舖 電話：2390 0834 / 2390 0835

母親節2026｜黑珍珠一鑽餐廳頂級食材饗宴 高級摩登中菜食府唐述連續兩年榮膺《黑珍珠餐廳指南》黑珍珠一鑽餐廳，廚藝總監周世韜帶領團隊炮製11道菜「世說.珍馨」限定套餐，嚴選頂級奢華食材，讓媽媽們吃盡溏心吉品鮑魚併脆皮海參、珍寶蟹鉗、椰皇白蒸龍蝦、煙熏西班牙黑毛豬叉燒、桂花烏龍茶煙熏脆皮雞、棉棉杏汁花膠川貝燉蜜瓜湯、茉莉花茶奶凍等。開場的花枝玫瑰盛載於滿盆玫瑰花之中，先聲奪人，廚師細心把新鮮墨魚切薄片，並以四川花椒及上海鹽調味慢煮，再砌成優雅的玫瑰，媽媽們見到會感到驚喜！亮點之一溏心鮑魚，以老雞、三黃雞、金華火腿等熬製醬汁，利用瓦煲熱力濃縮成精華，鮑魚彈牙鮮味滿溢。

母親節2026｜名廚滇黔風味精品佳餚 名廚劉韻棋（Vicky Lau）主理的現代雲南貴州菜館吱喳小館，去年才開業即大獲好評。Vicky親自為母親節盛宴設計菜單，擅用創意巧思，將佳餚融入滇黔地區的風味。盛宴先以招牌酸醃菜打響頭陣，繼而奉上三款味道豐富的前菜，包括雞肝醬配蔥油包、乳餅蕃茄茴香花粉春卷，以及景頗鬼雞。接著細嘗菇菌雞清湯配栗子，並附上鑊氣炒時令素菜。主菜以地道食材入饌，可選熟成燒乳鴿配香茅蘸水及乳鴿汁，或雲南蕉葉包燒虎蝦，風味獨特。主食又可選脆哨野蔥炒飯或大酥牛肉麵。最後甜品有母親節限定的雜莓芝士慕絲配杞子乳酪雪糕。如大家的媽媽是嘴刁之人，這裡不負媽媽所望。

母親節盛宴 日期：5月8日至5月10日 價錢：每位$780，另收加一 吱喳小館 地址：尖沙咀中間道11號香港尖沙咀金普頓酒店15樓 電話：35018555 網上預訂

母親節2026｜海景盛宴歎燕窩鮑魚花膠蟹鉗 坐在九龍海逸君綽酒店的海景宴會廳，對著維港海景，細味「頌愛團圓」母親節盛宴，8道菜結合矜貴滋養的食材，如燕窩蛋白蟹肉茶碗蒸、菜膽花膠鮑魚燉海螺頭、香檸柚子蝦球拼炸蟹鉗、醬香枝竹蒜子炆斑腩、御品蔥油雞、魚湯粉絲浸時蔬、鮮蝦瑤柱荷葉飯，每樣都俘虜媽媽芳心。尤其茶碗蒸有齊養顏的燕窩和蛋白，花膠鮑魚湯水是慢火細燉，原汁原味又滋補，為母親送上健康祝福。 「頌愛團圓」母親節盛宴

地址：九龍黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店1樓宴會廳 電話：2996 8041 日期：5月9日至10日晚上6時30分至10時正 價錢：每位$498（2位起） 優惠：經eShop預訂，每四位客人獲贈精選餐酒一瓶，4月30日或之前預訂有9折優惠。 eShop