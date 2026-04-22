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生活
出版：2026-Apr-22 16:17
更新：2026-Apr-22 16:17

母親節2026｜冧爆媽媽中菜合集 $4xx歎海景燕窩鮑魚花膠蟹鉗餐！(持續更新)

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Joe22

母親節2026｜冧爆媽媽中菜合集 $4xx歎海景燕窩鮑魚花膠蟹鉗餐！(持續更新)

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偉大的母親每天都要愛錫關懷，趁母親節一家人溫韾團聚吃飯，讓媽媽在儀式感下感受被愛的幸福。我們貼心為讀者精選以下慶祝母親節中菜好地方，菜式有特色、烹調高難度，連媽媽在家也煮不到甚至不懂煮，趁機會帶她細嘗窩心感動的滋味吧！

母親節2026｜60載老字號手工潮菜

逾60載潮州菜老字號百樂潮州酒樓(大少店)的母親節盛宴套餐多達11道菜，款款精彩，有滷水五彩拼盤、芋茸酥帶子、混入瑤柱蟹肉花膠絲的魚鏢海皇羹、清蒸花尾龍躉斑翅、火方冬瓜夾、反沙芋件等。其中經典潮菜菊花石榴雞，著重刀工與火候，先把雞起肉剁蓉，加入蝦膠調味拌勻，再將薄如蟬翼的蛋白皮巧手弄成石榴般的外貌，蒸製而成，雅緻細膩。還有一道考工夫的手工潮式蘿蔔灌漿，先將蘿蔔絲汆水，再加入瑤柱、菜脯粒、中芹粒、蒜仔粒、花生碎、芫荽粒及乾蔥蒜頭油渣等材料炒香，最後用腐皮細心包捲炸成。製作工序繁複，外層輕薄，內餡層次分明，讓媽媽輕輕鬆鬆大享口福。

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母親節套餐

日期：5月1日至6月30日(須3日前預訂)

價錢：每席6位$5,500/每席12位$10,800(包括茶芥及加一)

百樂潮州酒樓(大少店總店)

地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖

電話：2576 8886

MOKO大少店

地址：太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓523號舖

電話：2390 0834 / 2390 0835

盛宴套餐 菊花石榴雞 潮式蘿蔔灌漿 辣椒糕虎蝦

母親節2026｜黑珍珠一鑽餐廳頂級食材饗宴

高級摩登中菜食府唐述連續兩年榮膺《黑珍珠餐廳指南》黑珍珠一鑽餐廳，廚藝總監周世韜帶領團隊炮製11道菜「世說.珍馨」限定套餐，嚴選頂級奢華食材，讓媽媽們吃盡溏心吉品鮑魚併脆皮海參、珍寶蟹鉗、椰皇白蒸龍蝦、煙熏西班牙黑毛豬叉燒、桂花烏龍茶煙熏脆皮雞、棉棉杏汁花膠川貝燉蜜瓜湯、茉莉花茶奶凍等。開場的花枝玫瑰盛載於滿盆玫瑰花之中，先聲奪人，廚師細心把新鮮墨魚切薄片，並以四川花椒及上海鹽調味慢煮，再砌成優雅的玫瑰，媽媽們見到會感到驚喜！亮點之一溏心鮑魚，以老雞、三黃雞、金華火腿等熬製醬汁，利用瓦煲熱力濃縮成精華，鮑魚彈牙鮮味滿溢。

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唐述「世說.珍馨」母親節套餐

地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖

電話：68092299

日期：5月1日至5月10日

價錢：每位$1,688，2位起，每位加$800享4杯精選美酒，另設加一及茶芥

早鳥優惠：經Mira eShop預購，免加一服務費及茶介，每位$1,350.4

Mira eShop

Chinesology Mother s Day Menu 世說 . 珍馨 Chinesology 珍寶蟹鉗 Crab Craw 1 Chinesology Braised South Africa Premium Dried Abalone with Crispy Sea Cucumber 溏心吉品乾鮑魚 . 脆皮海參 Chinesology Drunken Seafood in 20 year Huadiao 古越龍山花雕醉雙仙 Chinesology Smoked Iberico Pork with Osmanthus and Oolong Tea Leaf 煙燻西班牙黑毛豬叉燒 Chinesology Crispy Chicken with Shrimp Paste 大澳蝦醬脆皮雞

母親節2026｜名廚滇黔風味精品佳餚

名廚劉韻棋（Vicky Lau）主理的現代雲南貴州菜館吱喳小館，去年才開業即大獲好評。Vicky親自為母親節盛宴設計菜單，擅用創意巧思，將佳餚融入滇黔地區的風味。盛宴先以招牌酸醃菜打響頭陣，繼而奉上三款味道豐富的前菜，包括雞肝醬配蔥油包、乳餅蕃茄茴香花粉春卷，以及景頗鬼雞。接著細嘗菇菌雞清湯配栗子，並附上鑊氣炒時令素菜。主菜以地道食材入饌，可選熟成燒乳鴿配香茅蘸水及乳鴿汁，或雲南蕉葉包燒虎蝦，風味獨特。主食又可選脆哨野蔥炒飯或大酥牛肉麵。最後甜品有母親節限定的雜莓芝士慕絲配杞子乳酪雪糕。如大家的媽媽是嘴刁之人，這裡不負媽媽所望。

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母親節盛宴

日期：5月8日至5月10日

價錢：每位$780，另收加一

吱喳小館

地址：尖沙咀中間道11號香港尖沙咀金普頓酒店15樓

電話：35018555

網上預訂

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母親節2026｜海景盛宴歎燕窩鮑魚花膠蟹鉗

坐在九龍海逸君綽酒店的海景宴會廳，對著維港海景，細味「頌愛團圓」母親節盛宴，8道菜結合矜貴滋養的食材，如燕窩蛋白蟹肉茶碗蒸、菜膽花膠鮑魚燉海螺頭、香檸柚子蝦球拼炸蟹鉗、醬香枝竹蒜子炆斑腩、御品蔥油雞、魚湯粉絲浸時蔬、鮮蝦瑤柱荷葉飯，每樣都俘虜媽媽芳心。尤其茶碗蒸有齊養顏的燕窩和蛋白，花膠鮑魚湯水是慢火細燉，原汁原味又滋補，為母親送上健康祝福。

「頌愛團圓」母親節盛宴

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地址：九龍黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店1樓宴會廳

電話：2996 8041

日期：5月9日至10日晚上6時30分至10時正

價錢：每位$498（2位起）

優惠：經eShop預訂，每四位客人獲贈精選餐酒一瓶，4月30日或之前預訂有9折優惠。

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「頌愛團圓」母親節盛宴 Mother's Day Family Reunion Feast 香檸柚子蝦球拼炸蟹鉗 Lemon Yuzu Shrimp Balls with Deep Fried Crab Claw 菜膽花膠鮑魚燉海螺頭 Double‑Boiled Sea Conch with Fish Maw and Abalone Soup 燕窩蛋白蟹肉茶碗蒸 Bird's Nest Egg White and Crab Meat Chawanmushi 宴會廳 Salon Room

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