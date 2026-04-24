JSM Beauty 聯乘《穿 Prada 的惡魔 2》推限量彩妝系列 ! 5月登陸香港

由殿堂級化妝師鄭瑄茉創立的專業彩妝品牌 JUNGSAEMMOOL Beauty，今年首次跨界聯乘時尚電影代表作《穿 Prada 的惡魔 2》，推出矚目限量合作系列 「When Icons Meet」，並定於 5 月 1 日 正式在香港登場，為影迷與美妝迷帶來兼具話題性與收藏價值的全新彩妝體驗。

JUNGSAEMMOOL Beauty限量聯名系列

是次聯名系列以電影中前衛、自信又充滿張力的時尚氛圍為靈感，將經典電影元素轉化成極具個性的彩妝設計。系列著重光澤妝感、鮮明色彩及護膚級修護效能，讓妝容不只停留於視覺層面，更能回應現代女性對妝感與膚質的雙重追求。JUNGSAEMMOOL Beauty 將其「真我之美」品牌理念，融合在此系列中。

「When Icons Meet」限量系列合共推出 4 款必備單品，由底妝至唇妝一應俱全，輕鬆打造帶有電影質感的型格妝容。系列整體包裝以黑、白、紅作主調，配合極簡都會設計，並附上別緻鎖匙扣細節，無論作日常使用或珍藏紀念，同樣吸引。