JSM Beauty 聯乘《穿 Prada 的惡魔 2》推限量彩妝系列 ! 5月登陸香港

由殿堂級化妝師鄭瑄茉創立的專業彩妝品牌 JUNGSAEMMOOL Beauty，今年首次跨界聯乘時尚電影代表作《穿 Prada 的惡魔 2》，推出矚目限量合作系列 「When Icons Meet」，並定於 5 月 1 日 正式在香港登場，為影迷與美妝迷帶來兼具話題性與收藏價值的全新彩妝體驗。
JUNGSAEMMOOL Beauty限量聯名系列
是次聯名系列以電影中前衛、自信又充滿張力的時尚氛圍為靈感，將經典電影元素轉化成極具個性的彩妝設計。系列著重光澤妝感、鮮明色彩及護膚級修護效能，讓妝容不只停留於視覺層面，更能回應現代女性對妝感與膚質的雙重追求。JUNGSAEMMOOL Beauty 將其「真我之美」品牌理念，融合在此系列中。
「When Icons Meet」限量系列合共推出 4 款必備單品，由底妝至唇妝一應俱全，輕鬆打造帶有電影質感的型格妝容。系列整體包裝以黑、白、紅作主調，配合極簡都會設計，並附上別緻鎖匙扣細節，無論作日常使用或珍藏紀念，同樣吸引。
4大必備單品 從底妝到唇彩散發型格電影感
持久遮瑕裸膚氣墊粉底（限量版附粉盒）14g x 2售價:$300
韓國Olive Young連續三年銷量第一的皇牌氣墊粉底，自然遮瑕，打造透亮無瑕「玻璃肌」妝效。獨家Skin Setting Fixer配方，可24小時持久定妝，使妝容全日緊貼肌膚，不易脫落。
立體金屬精華唇釉（限量版附鎖匙扣）10ml售價：$165
主打高顯色度與柔滑觸感，能因應不同膚色展現和諧裸色調，打造豐盈立體且富金屬光澤的唇妝效果。
柔焦氣墊腮紅（限量版）4g 售價：$165
以輕薄質感見稱，可自然融入底妝之中，營造乾淨透亮的好氣色，同時提供恰到好處的遮瑕度與柔和光感，修飾肌膚紋理。
微粒精華定妝噴霧（限量版）55ml 售價$135
質地清爽不黏膩，為肌膚即時補水，同時穩定妝感，適合追求簡單高效妝後護理的使用者，全日保持舒適清新。
由5月1日起，JSM Beauty「When Icons Meet」限量系列將於香港3間官方門市發售，包括銅鑼灣時代廣場連卡佛地下、旺角朗豪坊美容專區1樓及崇光百貨啟德店B1；顧客亦可透過 HKTVmall選購。