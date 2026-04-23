固力果免費派Pejoy！ 連續兩周末快閃派2,000盒 玩遊戲贏擦手巾/防曬遮

日本零食品牌固力果（Glico）將於5月初在港舉行超市快閃活動，一連兩個周末免費派發合共2,000盒旗下Pejoy夾心餅乾條，同場設小遊戲及禮品換領，有機會贏取固力果造型擦手巾或輕便防曬雨傘，即睇以下詳情！

有別於同門的百力滋及Pocky，Pejoy的特色在於以鬆脆全麥餅乾條包裹柔滑濃郁的夾心醬。今次登陸香港的兩款口味各有風格，朱古力味採用優質可可粉，調配出絲滑微苦、甜而不膩的內餡；士多啤梨味則以清新香甜的果味醬作餡，口味輕盈。

連續兩周末快閃大派2,000盒Pejoy

快閃活動將於5月2至3日，以及9至10日兩個周末的中午12時30分至晚上6時舉行，届時工作人員會駐場設小遊戲環節，參加者有機會贏取固力果造型擦手巾及輕便防曬雨傘等禮品，以及2,000 盒Pejoy餅乾條，全部數量有限，送完即止。