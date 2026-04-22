香港高鐵｜2026香港高鐵懶人包 出發前必睇！110+覆蓋車站/訂票方法/常見問題

香港人如果想去中國內地旅行，除了搭飛機，從香港西九龍站選乘高鐵亦同樣舒適方便！高鐵覆蓋超過110個內地車站，包括福田、深圳北、廣州南等，絕對是北上首選。以下為大家整合好坐高鐵的常見問題、購票方法以及覆蓋車站，坐高鐵前必睇！

香港出發的高鐵班次頻密，直通廣東省內及全國超過110個內地車站，非常方便。 短途目的地： 深圳及周邊地區： 福田、深圳北、光明城、深圳坪山 東莞及周邊地區： 虎門、東莞、東莞南、常平 廣州及周邊地區： 廣州南、廣州東、慶盛 潮汕及周邊地區：潮汕、汕頭、惠州南、惠東、陸豐、汕尾、普寧、葵潭、饒平、深圳坪山 粵西及周邊地區：江門、湛江方向：江門、開平南、陽江、茂名、湛江西 佛山及周邊地區：佛山西、肇慶東、三水南

小童票：適用於年滿6歲且未滿14歲的旅客，小童年齡以乘車日期計算。小童票必須與同行成人車票一同購買；每名年滿18歲的成人可免費攜同一名6歲以下且不佔座位的小童乘車，如需佔位則要購買小童票。

高鐵車票主要分為成人票、小童票、學生票及殘疾軍人票，票種清晰，方便旅客按年齡及身份選擇合適車票。跨境高鐵列車一律對號入座，購票後須按指定座位乘車。

購買高鐵車票所需文件

購買高鐵車票或辦理相關服務時，旅客須提供有效身份證明文件並完成身份驗證。需特別注意，每一張有效證件於同一日同一車次只可購買一張車票，而乘車時亦須以購票時所使用的證件作為憑證。

可使用的有效身份證明文件：

－港澳居民來往內地通行證（回鄉證）

－中華人民共和國居民身份證

－中華人民共和國港澳居民居住證

－中華人民共和國台灣居民居住證

－中華人民共和國外國人永久居留身份證

－中華人民共和國往來港澳通行證

－台灣居民來往大陸通行證（台胞證）

－符合中華人民共和國規定可使用的有效護照