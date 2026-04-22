香港高鐵｜2026香港高鐵懶人包 出發前必睇！110+覆蓋車站/訂票方法/常見問題

香港人如果想去中國內地旅行，除了搭飛機，從香港西九龍站選乘高鐵亦同樣舒適方便！高鐵覆蓋超過110個內地車站，包括福田、深圳北、廣州南等，絕對是北上首選。以下為大家整合好坐高鐵的常見問題、購票方法以及覆蓋車站，坐高鐵前必睇！
香港高鐵覆蓋車站
香港出發的高鐵班次頻密，直通廣東省內及全國超過110個內地車站，非常方便。
短途目的地：
深圳及周邊地區： 福田、深圳北、光明城、深圳坪山
東莞及周邊地區： 虎門、東莞、東莞南、常平
廣州及周邊地區： 廣州南、廣州東、慶盛
潮汕及周邊地區：潮汕、汕頭、惠州南、惠東、陸豐、汕尾、普寧、葵潭、饒平、深圳坪山
粵西及周邊地區：江門、湛江方向：江門、開平南、陽江、茂名、湛江西
佛山及周邊地區：佛山西、肇慶東、三水南
長途目的地：
華北地區： 北京西、天津西、石家莊、白洋淀鄭州東
華東地區：上海虹橋、杭州東、寧波、金華、溫州南、南昌西、贛州西、上饒、南京南、合肥南
福建地區：廈門、廈門北、福州、泉州、漳州、莆田、雲霄、詔安
華中地區：武漢、長沙南、岳陽東、衡陽東、郴州西
西南地區：重慶西、成都東、宜賓西、桂林西、南寧東、梧州南、昆明南、貴陽北、貴陽東
香港高鐵4大訂票方法
隨着高鐵全面推行電子車票，現時購票流程大幅簡化，無需再領取實體車票，出行更為方便快捷，無論短途北上或長線旅遊，都可輕鬆安排行程。旅客可分別於「香港西九龍站櫃位及售票機」、「中國鐵路12306官方網站」、Klook 購票 以及 Trip.com購票。
香港高鐵車票類別
高鐵車票主要分為成人票、小童票、學生票及殘疾軍人票，票種清晰，方便旅客按年齡及身份選擇合適車票。跨境高鐵列車一律對號入座，購票後須按指定座位乘車。
成人票：適用於年滿14歲的旅客。
小童票：適用於年滿6歲且未滿14歲的旅客，小童年齡以乘車日期計算。小童票必須與同行成人車票一同購買；每名年滿18歲的成人可免費攜同一名6歲以下且不佔座位的小童乘車，如需佔位則要購買小童票。
購買高鐵車票所需文件
購買高鐵車票或辦理相關服務時，旅客須提供有效身份證明文件並完成身份驗證。需特別注意，每一張有效證件於同一日同一車次只可購買一張車票，而乘車時亦須以購票時所使用的證件作為憑證。
可使用的有效身份證明文件：
－港澳居民來往內地通行證（回鄉證）
－中華人民共和國居民身份證
－中華人民共和國港澳居民居住證
－中華人民共和國台灣居民居住證
－中華人民共和國外國人永久居留身份證
－中華人民共和國往來港澳通行證
－台灣居民來往大陸通行證（台胞證）
－符合中華人民共和國規定可使用的有效護照
香港高鐵行李限制與注意事項
乘搭高鐵出行前，記得了解行李規定避免入閘時出現阻滯，讓旅程更順暢。現時高鐵對隨身行李設有明確限制，旅客宜預先留意。
成人旅客每人免費攜帶物品20公斤，兒童10公斤。每件行李外部尺寸長、寬、高之和不得超過130厘米。嚴禁攜帶爆炸品、危險品、壓縮氣體、易燃液體、有毒物品及腐蝕性物品進入高鐵車站和車廂。
香港高鐵西九龍站交通方法
西九龍高鐵站交通網絡完善，無論港島定新界出發，都能輕鬆銜接，讓北上旅程更順暢。
港鐵：西九龍站經行人天橋及隧道直達屯馬線柯士甸站，步行僅需數分鐘，由此轉乘全港各線輕鬆搞定。鄰近九龍站東涌線及機場快線，適合由機場或港島直達，避開路面擠塞。
巴士：站內巴士總站匯聚逾二十條專線，包括九巴36B直達梨木樹、42A往青衣長亨邨、46駛葵涌麗瑤邨、60X穿梭屯門市中心、W2循環觀塘、W3接駁上水等。班次由清晨至深夜，覆蓋新界西、北區及市區，長假期仍維持頻密服務，行李再重亦方便直達。
其他交通：的士落客區設B1層，亦有私家車接送區標示清晰。