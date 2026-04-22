最大規模威士忌文化盛事 海景嘉福洲際酒店香港威士忌節2026 千五款威士忌品鑑/ 65場大師班 / 限量版Ardbeg

香港威士忌節2026將於5月16日至17日於香港海景嘉福洲際酒店舉行，這年度盛事不僅是全港規模最大的威士忌品鑑活動，更是一場深入探索威士忌文化的學習與交流活動。本次活動將展出超過1,500款來自世界各地的威士忌，並有逾65場由國際知名專家及品牌大使主持的大師課程，為酒迷帶來豐富且多元的體驗。

頂尖專家與品牌齊聚 威士忌節活動嘉賓陣容豪華，包括Whiskyfun.com創辦人Serge Valentin、Elixir Distillers董事總經理Sukhinder Singh，以及Gordon & MacPhail／Benromach全球銷售總監Richard Urquhart等。現場將為威士忌愛好者提供與頂尖專家深度交流的機會，並共同品鑑限量版酒款。活動亮點之一是來自世界各地的威士忌展品，涵蓋經典的蘇格蘭及日本威士忌，以及來自澳洲、加拿大、台灣、印度、美國等地的佳釀。此外，多個歐洲國家的酒廠，包括法國、德國、比利時及瑞典等地，將呈現其獨具特色的酒款。 詳情及門票

日期：2026年5月16至17日 時間：下午1時至晚上8時 地點：香港九龍尖沙咀東麼地道70號 香港海景嘉福洲際酒店 活動官網 門票價格：1天門票 港幣$188 2天門票 港幣$258 門票包括香港威士忌節Glencairn威士忌酒杯一隻及掛杯繩一條 官網預購入場門票 官網預購大師班門票 增值卡連增值額港幣$100, $500 及$1,000 增值卡可在此活動內兌換食物及飲品 香港威士忌節限量版威士忌： 1. Ardbeg – 15年 – 2009年蒸餾 酒桶號碼：#26001/2009 / Riversaltes Barrique 獨立裝瓶酒廠： Cask Masters 限量：308 支 酒精濃度：54.5% 價格： $2,480 2. Mars Tsunuki 2021年單一酒桶威士忌

酒桶號碼：T2378 (PX Sherry Hogshead) 蒸餾日期：2021年4月 年份：4年6個月 酒精濃度：58% 價格： $1,650 香港威士忌節部份焦點 •與Serge, Sukhinder 及Richard同鑑珍藏 •The Macallan 18 over the Time – 橫跨60至90年代的垂直珍藏品鑑 •雞尾酒課程 – 親手調製您的 Old Fashioned •威士忌調配課程 •日本蒸餾廠大師班: Saburomaru, Suntory, Mars, Nikka, Shindo and Sakurao •Silver Seal – 由酒莊擁有人 Massimo Righi 親自主持的威士忌品鑑 •Glenfarclas – 1997 年單一年份垂直品鑑 •Elixir Distillers – 威士忌品鑑由創辦人兼董事總經理 Mr. Sukhinder Singh 主理 •Nikka Whisky - 由首席調酒師Mr. Hiromi Ozaki 親自主持 •神秘威士忌大師班 — 由酒店威士忌顧問團精心策劃，這些專屬體驗將帶來驚喜講者及品鑑陣容，讓熱愛探索的賓客深入威士忌世界。活動將於 5 月 4 日當週推出