深圳好去處｜5大特色農莊 體驗農村生活！採蘑菇摘蔬菜/餵草泥馬/恐龍樂園/徒手抓魚

五一黃金周將至，不想在市中心商場人迫人，可以走入深圳郊區，體驗當地的農家樂！近年深圳的農莊愈來愈多體驗項目，除了採摘水果、喂動物及放電樂園外，更加入各種表演元素，連非遺表演都有得欣賞！記者今次搜羅5個深圳的特色農莊，無論是想帶小朋友放電，還是想親親大自然都合適，即睇詳情！

光明K33農場恐龍主題農莊 各位大小恐龍迷絕對不能錯過，光明K33農場將於五月一日重新開園，園內有超逼真的恐龍樂園，巨大的霸王龍和腕龍與各位見面，會擺動身體外，還會發出叫聲，彷彿置身電影場景一樣！除了來看恐龍，這裡可以親手投餵草泥馬、小鹿與活潑小兔，家長最關心的放電設施亦一應俱全：滑草、划船、叢林魔網、旋轉木馬與大型攀爬架等等，保證令小朋友玩足全日！還有打卡花海區、菜園區，按重量收費採摘當季水果，如草莓及小番茄等等，動靜活動有齊，入場只需$49.9，性價比極高！

營業時間：10:00 - 18:30 門票：每位¥49.9，家庭票¥99.9(2大一小)，(個別體驗另外收費) 地址：深圳市光明區新湖街道樓村一號路 交通方法：地鐵6號線「光明大街站」或「圳美站」出站，叫車轉乘約5-10分鐘即到達

光明農場大觀園 欣賞非遺表演 最近光明農場大觀園因夜場活動再次爆紅！這裡的活動種類極為豐富，日間可以觀看狗狗雜技及專業擠牛奶表演，還能親自騎馬打卡。這裡的餵食體驗價格亦相當抵玩，只需¥10元一份飼料，就能餵草泥馬、山羊、小鹿、孔雀、鸚鵡、鴕鳥甚至奶牛！到了晚上，這裡更有超震撼的非物質文化遺產表演「打鐵花」與「千年火壺」，划破夜空的火花超級震撼，絕對要把握機會一看！場內還有草道滑梯與海盜船等刺激設施，保證全天候放電。

營業時間：09:00 - 21:30(最後入園時間17:30) 門票：成人¥80；夜場每位¥38； 60-69歲¥40元；70歲以上免費 地址：深圳市光明區光明街道碧水路88號 交通方法：地鐵6號線「光明大街站」B出口，轉乘M411或M490巴士直達

億億農場 體驗真正農村生活 想體驗真正田園生活，享受家庭樂，在梧桐山的億億農場就滿足各位需要！這裡不收門票，主打各種沉浸式農村體驗。可以帶小朋友一同撿新鮮的土雞蛋，或者在泥地中親手挖薯仔。最受小朋友歡迎莫過於可以玩水的「徒手抓魚」挑戰，大小朋友在池塘裡大顯身手，齊齊捉魚！這裡更提供DIY土窯雞和田園燒烤，品嘗新鮮出爐的傳統土窯雞，多汁美味！更可親自將採摘回來的番茄製成醬料，或者將新鮮蘑菇煮成湯，體驗真正農家樂！

營業時間：09:00 - 18:00 門票：無需門票(需預約)，採摘體驗按重量另計收費 地址：梧桐山藝術小鎮億億農場 交通方法：建議自駕或叫車，約20-30分鐘車程。

阿菠蘿小豬農場 一站式農莊 阿菠蘿小豬農場有齊各種農莊體驗！進門時記得領取一籃蔬菜，隨即展開動物餵食之旅。這裡有綿羊、梅花鹿、山雞及其他小動物，隨手一拍都是日本牧場的既視感。設稻田划船體驗，坐在小船在小池塘穿梭，水深僅40cm，安全性極高，大人小朋友都能放心玩！園內除了可以徒手抓魚、垂釣及採摘當季水果外，農場每日下午4時半左右，更會有親子課程，透過手作活動促進親子互動！ 營業時間：周末及假期09:00 - 18:30(周一至周五休息)

門票：每位¥30，家庭票¥188 (兩大一小) 地址：寶安區石岩洲石路街道 交通方法：建議自駕或叫車

Moohu牧湖農場 如果嚮往「新疆阿勒泰」廣闊大草原上看牛羊的悠閒時光，位於番禺海鷗島的Moohu牧湖農場絕對值得一去！由深圳出發距離只需一小時車程，即可到達Moohu牧湖農場，可以親身投喂奶牛、綿羊、梅花鹿及鴨鵝等小動物，更可以在這裡盡情撈魚！這裡最吸引之處，便是可以自帶食材，明火燒烤！農場將免費提供露營桌椅和天幕(先到先得)，只需付人頭清潔費，就可在這裡由早玩到晚，絕對一值！ 營業時間：09:00 - 18:00 門票：每位¥38，90cm以下小童免費

地址：番禺石樓鎮海鷗島 交通方法：建議自駕，由深圳市中心出發車程約一小時