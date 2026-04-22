Klook優惠碼｜Klook限時必搶5大優惠！$10深圳滑雪/自助餐買1送1 優惠碼高達$2000

今年5月1日勞動節接連周末，可連放3日，大家一於計劃短途旅行或食自助餐！Klook推出「玩盡 5.1 長假期」優惠，在4月23日至27日期間每晚9PM推出低至$10優惠，另有一折玩樂門票、$10深圳華發冰雪熱雪奇蹟、金光飛航船票一拆等優惠，優惠碼更高達$2000！下文即睇詳情！
Klook 美食周 4月23日－4月27日精選優惠
4月23日
4月24日【中國內地日】
4月25日【日本日】
【9PM 買二送二】香港麗思卡爾頓酒店 | Café 103
【9PM 買一送一】香港沙田萬怡酒店 | MoMo Café
4月26日 【日本日】
4月27日
【9PM 買一送一】香港港麗酒店丨咖啡園 Garden Café
【9PM 買一送一】香港港麗酒店｜樂聚廊 Lobby Lounge
Klook新上架活動
Klook優惠碼 高達HK2000
憑銀聯卡（卡號以62開頭）或雲閃付簽賬，可享高達HK$430限時優惠！
逢星期三中午12:00即入Klook搶香港機場快綫減HK$50優惠碼！
推廣期由即日起至2026年12月31日。
憑富邦Visa信用卡於Klook簽賬，可享高達HK$500限時優惠！
逢星期一中午12:00即入Klook搶台灣活動減HK$150優惠碼！
推廣期由即日起至2026年6月14日。
憑八達通於Klook簽賬，可享高達HK$575即時折扣。
逢星期日中午12:00即入Klook搶指定地區減HK$150優惠碼！
推廣期由即日起至2026年5月31日。
憑Payme於Klook簽賬，可享高達HK$235即時折扣。
逢星期日中午12:00即入Klook搶本地景點、活動及體驗減HK$80優惠碼！
優惠推廣期：2026年4月1日至4月30日
優惠碼：【EARSUM50】
購買Klook活動滿HK$500即享HK$50折扣優惠 (不包括本地展覽活動、本地餐飲、Klook Pass、WIFI及SIM卡)。每位用戶最多可享用此優惠1次
優惠推廣期：即日起至2026年4月26日
優惠碼：【EARSUMCAR15】
香港或澳門用戶訂購全球租車滿港幣$1800即享85折，最高折扣限額為港幣$270。取車及還車日期：即日起-2026年6月30日。
優惠推廣期：即日起至2026年5月31日
購買Klook全球酒店及郵輪滿HK$4,000即享HK$300折扣優惠
優惠碼：【EARSUM300】