Klook優惠碼｜Klook限時必搶5大優惠！$10深圳滑雪/自助餐買1送1 優惠碼高達$2000

今年5月1日勞動節接連周末，可連放3日，大家一於計劃短途旅行或食自助餐！Klook推出「玩盡 5.1 長假期」優惠，在4月23日至27日期間每晚9PM推出低至$10優惠，另有一折玩樂門票、$10深圳華發冰雪熱雪奇蹟、金光飛航船票一拆等優惠，優惠碼更高達$2000！下文即睇詳情！

Klook優惠碼 高達HK2000 1.銀聯用戶專享優惠 憑銀聯卡（卡號以62開頭）或雲閃付簽賬，可享高達HK$430限時優惠！ 逢星期三中午12:00即入Klook搶香港機場快綫減HK$50優惠碼！ 推廣期由即日起至2026年12月31日。



優惠碼：【EARSUM300】