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出版：2026-Apr-22 16:00
更新：2026-Apr-22 16:00

Klook優惠碼｜Klook限時必搶5大優惠！$10深圳滑雪/自助餐買1送1 優惠碼高達$2000

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Klook優惠碼｜Klook限時必搶5大優惠！$10深圳滑雪/自助餐買1送1 優惠碼高達$2000

Klook優惠碼｜Klook限時必搶5大優惠！$10深圳滑雪/自助餐買1送1 優惠碼高達$2000

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今年5月1日勞動節接連周末，可連放3日，大家一於計劃短途旅行或食自助餐！Klook推出「玩盡 5.1 長假期」優惠，在4月23日至27日期間每晚9PM推出低至$10優惠，另有一折玩樂門票、$10深圳華發冰雪熱雪奇蹟、金光飛航船票一拆等優惠，優惠碼更高達$2000！下文即睇詳情！

Klook推出「玩盡 5.1 長假期」優惠

Klook推出「玩盡 5.1 長假期」優惠

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Klook優惠碼 高達HK2000

1.銀聯用戶專享優惠

憑銀聯卡（卡號以62開頭）或雲閃付簽賬，可享高達HK$430限時優惠！

逢星期三中午12:00即入Klook搶香港機場快綫減HK$50優惠碼！

推廣期由即日起至2026年12月31日。

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2.富邦Visa信用卡持卡人專享優惠

憑富邦Visa信用卡於Klook簽賬，可享高達HK$500限時優惠！

逢星期一中午12:00即入Klook搶台灣活動減HK$150優惠碼！

推廣期由即日起至2026年6月14日。

3.八達通賞你專屬優惠

憑八達通於Klook簽賬，可享高達HK$575即時折扣。

逢星期日中午12:00即入Klook搶指定地區減HK$150優惠碼！

推廣期由即日起至2026年5月31日。

4.Payme用戶享加碼優惠

憑Payme於Klook簽賬，可享高達HK$235即時折扣。

逢星期日中午12:00即入Klook搶本地景點、活動及體驗減HK$80優惠碼！

優惠推廣期：2026年4月1日至4月30日

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5.【4月快閃】全線海外活動即減HK$50

優惠碼：【EARSUM50】

購買Klook活動滿HK$500即享HK$50折扣優惠 (不包括本地展覽活動、本地餐飲、Klook Pass、WIFI及SIM卡)。每位用戶最多可享用此優惠1次

優惠推廣期：即日起至2026年4月26日

6.全球租車85折

優惠碼：【EARSUMCAR15】

香港或澳門用戶訂購全球租車滿港幣$1800即享85折，最高折扣限額為港幣$270。取車及還車日期：即日起-2026年6月30日。

優惠推廣期：即日起至2026年5月31日

7.全球酒店及郵輪即減HK$300

購買Klook全球酒店及郵輪滿HK$4,000即享HK$300折扣優惠

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優惠碼：【EARSUM300】

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