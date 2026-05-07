獸醫如何診斷寵物皮膚瘙癢問題：逐步漸進式方法

皮膚瘙癢是寵物求診最常見的原因之一。當你的狗或貓不斷抓癢、舔舐或咬皮膚，背後原因可能難以立即確定。獸醫會採用系統性、循序漸進的診斷方法，確保寵物獲得最有效的治療。 循序漸進診斷：排除常見原因 診斷寵物皮膚瘙癢的第一步是排除最常見的致病因素。獸醫會先檢查是否有跳蚤、蟎蟲或蜱蟲等體外寄生蟲，因為它們通常是引起瘙癢的主要原因。醫生一般會結合皮膚刮片或跳蚤梳理來協助辨識寄生蟲。如發現寄生蟲，會立即開始治療並密切觀察寵物的反應。

如未發現寄生蟲，下一步則是檢查是否有細菌或真菌感染。這些感染可能因抓癢所致，也會導致瘙癢。獸醫可能會從皮膚或耳朵取樣，進行細胞學檢查或培養，以判定是否存在感染。治療這些感染通常能緩解瘙癢，但若症狀持續，則需進一步檢查。藉由系統性排除這些常見原因，獸醫能縮小可能範圍，確保不漏掉任何重要因素。 食物過敏篩查：排除飲食過敏 當寄生蟲、感染及其他疾病都排除後，獸醫會考慮食物過敏的可能性。與環境過敏不同，食物過敏難以簡單猜測由哪種成分引發，正確的診斷需進行排除飲食試驗。這通常包括餵食寵物從未吃過的新型或水解蛋白食物（通常持續8至12週）。在此期間必須停止餵食所有其他食物、零食及調味藥物。

療法飲食：處方糧的重要性 選擇適合的飲食在排除飲食試驗期間至關重要。處方糧是經過特殊配方可避免交叉污染、並確保成分精確控制。市售的“低敏配方”非處方糧，可能因共用生產線而含有微量其他蛋白質，可能導致試驗結果偏差，延長寵物的不適。處方糧在嚴格條件下生產，能提供更準確的診斷和更好的治療效果。 飲食試驗結果解讀 在排除飲食期間，獸醫會密切監測寵物症狀。如果瘙癢改善，則高度懷疑是食物過敏；若重新餵食原本的飲食後症狀復發，即可確診。若無明顯改善，則代表食物過敏的可能性較低，需重新檢查其他原因。這種明確的因果關係，有助日後制定有效治療和飲食方案。

結論：寵物主人的關鍵角色 診斷寵物皮膚瘙癢需要採用系統性、循序漸進的方法。在進行獸醫指導的排除飲食試驗前，獸醫需先排除寄生蟲、感染和其他疾病因素才能準確找到瘙癢原因。嚴格遵守治療性飲食，對獲得可靠結果至關重要。飲食試驗期間症狀可有力地證明疾病與食物有關。寵物主人也扮演重要角色，需遵循獸醫建議，確保寵物的飲食不含潛在致敏原。只要有耐心，配合醫療指導，大多數瘙癢的寵物都能緩解症狀，過上更健康、舒適的生活。

城大動物醫療中心皮膚科專科獸醫 韓福壽醫生

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