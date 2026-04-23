親子好去處｜美心皇宮推點心教室 跟中菜師傅學整20+點心 記者實試整燒賣+笑口棗(有片)

周末飲茶時，叫上數籠點心是許多人的指定動作。蝦餃與燒賣等點心雖是眾人皆知的美味，但大多數人卻未試過親手製作。美心皇宮即日起推出「美心點心教室」，粵菜師傅將會現身工作坊，與參加者一起製作超過20款點心，包括經典點心之作芝麻卷和蛋撻仔，以及創新的豬仔造型豆沙角等。記者實試笑口棗和燒賣工作坊，想知道更多詳細過程，即看下文！

實試整笑口棗+燒賣 新手無難度 美心皇宮首次推出點心教室，由美心中菜師傅以粵語和英文授課，2位師傅將會帶領15位學生上課，有充足人手協助學員。參加者可在2小時內學習製作2款點心，記者當日實試整笑口棗及燒賣。笑口棗製作過程簡單，絕對不考廚藝功底，只需將麪粉、砂糖及雞蛋等材料混合，搓成麵糰後切粒，沾滿芝麻粒後放進油鑊炸至金黃色即可。雖然師傅是一氣呵成示範所有步驟，幸好步驟輕鬆，即使是小朋友或廚房新手亦輕鬆完成。

包燒賣考驗手肌協調 相比之下，燒賣就需要更高的製作技巧。師傅會先講解餡料的製作方法，將鮮蝦、里脊肉、冬菇、肥肉和各種調味料混合，再用機器打至起膠，最後更示範包燒賣的手法。對於年紀較小的孩子來說，包燒賣時要用虎口的力量慢慢收緊餡料，並非易事，需要家長的協助。

完成後送$100禮券 完成後，學員可獲贈圍裙、證書和$100美心皇宮飲食禮券。工作坊分為成人班和親子班，成人班可挑戰南瓜餃、合桃酥和金魚餃等難度較高的點心，親子班就會體驗製作芝麻卷和砵仔糕等簡單點心。課程內容將會每3個月更新，節慶期間更增設節日食品，包括復活蛋和端午糉等，家長們不妨一試！

美心點心教室 費用：成人班：$450 親子班 (1位成人及1位兒童)：$630 (適用於6-11歲兒童，並需由需家長陪同) 4月30日前兩人同行即享85折 報名方法： 致電：2628 9668 電郵：[email protected] WhatsApp：9807 9040 詳情按此