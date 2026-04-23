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出版：2026-Apr-23 13:30
更新：2026-Apr-23 13:30

網上熱話｜港男形容粉嶺龍躍頭交匯處極似1物 網民議論紛紛：又係咩風水陣？

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網上熱話｜港男形容粉嶺龍躍頭交匯處極似1物 網民議論紛紛：又係咩風水陣？

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不時都會有都市傳說指香港不同建築或設計與風水有關，更有大批網民會因此積極討論，不過所有講法眾說紛紜，可謂信則有不信則無。近日，有網民上傳即將開通的粉嶺繞道（東段）龍躍頭交匯處行人天橋的照片，直言由上空望下去的話，外型極似1物，又引來網民議論紛紛是否與風水有關之餘，更有不少人爆笑留言。

港男形容龍躍頭交匯處極似1物

政府宣布，粉嶺繞道（東段）將於5月3日通車，途經龍躍頭交匯處，其S960行人天橋一樣採用環形設計，已於4月19日開通，不少有關影像都在網絡上瘋傳。當中，有港男在社交平台上發文，直言由上空向下望龍躍頭交匯處的話，外型與gas爐十分相似，「咁似gas爐，可以點火？」

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圖片來源：Threads1 圖片來源：Threads

網民認為與風水有關

發文者的照片與講法引起網民關注，有網民認同其外型的確與gas爐十分相似，「重點佢啲藍色燈，真係好鬼似」，而不少網民第一個想法均與風水有關，紛紛道「又係咩風水陣？」、「你話唔係風水嘢X信咩」、「勁似煤氣爐頭」、「放個煲上去就變煲底」，更有人擔心表示「香港九運仲未完，咁快整個火爐，有北水都燒乾唔掂」、「幫香港再提升火運」。

圖片來源：Threads2 圖片來源：Threads3 圖片來源：Threads4 圖片來源：Threads5 圖片來源：Threads6 圖片來源：Threads7 圖片來源：Threads8

創意留言惹爆笑

雖然不少網民都認為與風水有關，但呢家嘢可謂信則有不信則無，因此有網民都選擇用創意方式看待這個設計。有網民表示「乜搞到外星人基地咁」、「激鬥戰車」、「方便UFO降落」，更有網民笑稱其外型與Iron Man心口的反應爐相似，「起緊方舟反應爐for住港供電」。

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圖片來源：電影《Iron Man 3》劇照、Threads 圖片來源：電影《Iron Man 3》劇照

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