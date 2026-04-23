美國鏈飾品牌HOORSENBUHS首店進駐MUSEA 張家朗同款戒指！紅遍荷里活歌手巨星Post Malone/Bruno Mars

「劍神」張家朗2024年巴黎奧運奪金時，手上戒指一度成為網上熱話，有金晴火眼的網民便認出其標誌性的豬鼻戒指，原來是出自美國鏈飾品牌HOORSENBUHS！這個品牌在近年來更深受多位荷里活巨星歌手、名人喜愛，就連Post Malone、Bruno Mars、碧咸都是支持者。而品牌亦首度正式進駐香港，在K11 MUSEA開設首店，即睇詳情！

美國人氣首飾品牌紅遍荷里活

來自美國加州的HOORSENBUHS，品牌核心始於TRI-LINK(三環鏈節)設計。這套視覺語言並非單純裝飾，其靈感源自1970年代的古典珠寶風格，象徵著強韌的連結與不息的生命力。每個TRI-LINK圖案都是一套嚴謹的「結構系統」，展現極致細膩的工藝感。

HOORSENBUHS的魅力風靡全球，從音樂鬼才Pharrell Williams、Post Malone到 Bruno Mars，甚至是足壇巨星David Beckham與嘻哈傳奇Snoop Dogg，均是 HOORSENBUHS的忠實擁躉。而在過去的巴黎奧運會中，香港「劍神」張家朗蟬聯奧運金牌，在賽場上佩戴著品牌珠寶勇往直前的身影，彰顯HOORSENBUHS不只是高級珠寶，更是大膽且具叛逆精神的藝術品。