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生活
出版：2026-Apr-23 14:00
更新：2026-Apr-23 14:00

美國鏈飾品牌HOORSENBUHS首店進駐MUSEA 張家朗同款戒指！紅遍荷里活歌手巨星Post Malone/Bruno Mars

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美國鏈飾品牌HOORSENBUHS首店進駐MUSEA 張家朗同款戒指！紅遍荷里活歌手巨星Post Malone/Bruno Mars

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「劍神」張家朗2024年巴黎奧運奪金時，手上戒指一度成為網上熱話，有金晴火眼的網民便認出其標誌性的豬鼻戒指，原來是出自美國鏈飾品牌HOORSENBUHS！這個品牌在近年來更深受多位荷里活巨星歌手、名人喜愛，就連Post Malone、Bruno Mars、碧咸都是支持者。而品牌亦首度正式進駐香港，在K11 MUSEA開設首店，即睇詳情！

美國人氣首飾品牌紅遍荷里活

來自美國加州的HOORSENBUHS，品牌核心始於TRI-LINK(三環鏈節)設計。這套視覺語言並非單純裝飾，其靈感源自1970年代的古典珠寶風格，象徵著強韌的連結與不息的生命力。每個TRI-LINK圖案都是一套嚴謹的「結構系統」，展現極致細膩的工藝感。

HOORSENBUHS的魅力風靡全球，從音樂鬼才Pharrell Williams、Post Malone到 Bruno Mars，甚至是足壇巨星David Beckham與嘻哈傳奇Snoop Dogg，均是 HOORSENBUHS的忠實擁躉。而在過去的巴黎奧運會中，香港「劍神」張家朗蟬聯奧運金牌，在賽場上佩戴著品牌珠寶勇往直前的身影，彰顯HOORSENBUHS不只是高級珠寶，更是大膽且具叛逆精神的藝術品。

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香港首間專門店入駐K11 MUSEA

品牌首間專門店進駐K11 MUSEA，設計邀請Start From Zero 團隊主理，打造低調奢華的空間，運用深沉的全黑木材融合HOORSENBUHS品牌冷峻的金屬色調，整體營造出精緻的工藝感。而Vinavast作為品牌的長期合作夥伴，亦同時空運價值過千萬級的珍罕珠寶首次抵港，帶來多款重點作品，由粗獷豪邁到精緻奢華，一應俱全。

Shop Front (2)

香港首間專門店入駐K11 MUSEA

當中不可錯過「劍神」張家朗在運會上的戒指款式：MICRO III 戒指與 DAME TRI-LINK 戒指。兩款作品提供18K黃金、玫瑰金及白金等多種材質選擇，並設有鑲嵌耀眼鑽石的華麗版本，盡顯低調內斂卻充滿力量的優雅風格。

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HOORSENBUHS K11 MUSEA 首間香港專門店

地址：尖沙咀K11 MUSEA 4樓 LA402號舖

營業時間：12:00 – 20:00

Klook.com

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