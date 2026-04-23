回南天濕毒爆發！葉蒨文Sophie驚現爆瘡聲沙？私藏2妙招逆轉濕熱體質

4、5月回南天，香港氣候讓人頭痛，窗外霧氣繚繞，屋內牆身滲水，連空氣都彷彿黏糊糊。這種酷熱與潮濕交纏的天氣，身體容易積聚濕毒，引致臉上爆瘡，還會引致聲沙及皮膚痕癢。女神葉蒨文(Sophie)皮膚狀態白裡透紅，看似不受濕毒影響，原來她愛吃燒肉、炸物，還有捱夜開工，令她經常受到濕毒熱氣問題困擾，臉上更因而長滿痘痘。Sophie稱她有兩妙招解決濕毒，更不介意與大家分享。 有沒有覺得一到回南天，身體特別重磅累贅，早上起床總覺睡不飽，四肢沉重，甚至皮膚開始莫名痕癢、爆發紅疹。這正是體內濕毒爆發的信號，當濕毒與邪寒入體，不僅影響食慾，更會讓腸胃運作停滯，讓人顯得面青口唇白，臉上長出痘痘，毫無生氣。

Sophie稱，自己周時都會受濕毒熱氣問題困擾，原因是她愛吃燒肉、炸物及生冷嘢，還有因為通宵拍攝，因此出現熱氣徵狀，「我本身中意食煎炸嘢、韓燒，加上最近工作排得密麻麻，有時又捱夜，最驚就是爆痘、聲沙……影響日常工作。」她指3大熱毒徵狀包括爆痘、口氣，以及躁底兼聲沙，不但影響儀容，還導致心情失落。





中醫調理身體keep 靚樣 為了不讓濕毒有機可乘，Sophie原來有妙招，她分享的keep靚樣秘訣，原來由日常生活習慣開始，除了勤護膚外，亦會由內在開始調理，她稱十分重要：「以前會用啲短期解決方法，好似飲下涼茶、標榜速效的清熱產品，不過清一清好似無解決個問題，因為一食少少煎炸嘢，熱氣徵狀又回來！所以我會去睇中醫調理，但係工作忙，有時都抽唔到時間去調理身體。」

勤服保健品清濕熱 如果時間不容許，她看中醫執藥再花數小時煎藥，Sophie推薦一個秘技給大家，就是一款名為「涼火清」的產品，正是針對調理熱毒體質的保健品，「我自己親身體驗『涼火清』功效，日日食覺得個人無咁燥熱之外，有次覺得熱氣牙肉唔舒服，當晚立即服用兩粒，第二朝立即紓緩了很多。」 除了Sophie的兩妙招，濕毒體質的朋友，可以少吃生冷肥膩食物，多喝赤小豆扁豆水。洗澡後記得徹底抹乾身體，別讓濕氣有機可乘。生活細節著重多一點，濕累自然少一點，頑固痘痘、 燥熱忟憎、口氣等問題，亦可以輕鬆迎刃而解。