哈利波特Mahou Dokoro期間限定店登陸圍方 必搶奶油啤酒周邊/怪獸系列精品 打卡獎品/滿額贈品(有片)

今年適逢《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年，全球哈利波特迷正以各式慶典活動重燃魔法熱潮。日本哈利波特官方主題商店「Mahou Dokoro」今日（4月23日）起於大圍圍方（The Wai）開設期間限定店，主打全新「Butterbeer Season」（奶油啤酒季節）主題限定商品，包括：鑰匙扣、徽章、鏡畫、T恤、環保袋及收納包等多款實用與收藏兼備的產品，同時發售以《怪獸與牠們的產地》Kowalski烘焙店為靈感的袋類及服飾系列，場內更特別展出哈利波特電影全系列共8款海報，哈利波特迷勿錯過！

全新奶油啤酒季節限定商品

今次限定店以「Butterbeer Season」（奶油啤酒季節）為主題的全新限定商品系列。系列中最吸睛的，莫過於一款像真度極高的奶油啤酒造型鑰匙扣（HK$140），杯身內藏可流動的液體，頂部更有立體泡泡棉花造型，趣味十足。此外，以奶油啤酒瓶蓋為靈感的復古風格徽章（HK$90）同樣值得留意，別在衣服或袋上即成穿搭亮點。若想為家居增添魔法氛圍，設計靈感來自破釜酒吧（The Leaky Cauldron）的酒吧鏡畫（HK$590），配有掛繩及支架，可座枱或掛牆。

服飾方面，系列推出了白色及海軍藍兩款純棉印花T恤（HK$450），分別印有不同的Butterbeer標誌，百搭易襯。實用派則可留意兩款主題環保袋（各HK$260），橙色款附有可拆卸的奶油啤酒掛飾，黃色款則走monogram路線，藍白格紋配上代表Butterbeer的字母「B」，型格搶眼。同系列的方形PVC收納包（HK$190）亦有橙、黃兩色選擇，拉鍊頭更採用迷你啤酒杯造型，細節滿分。