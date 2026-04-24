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出版：2026-Apr-24 13:00
更新：2026-Apr-24 13:00

哈利波特Mahou Dokoro期間限定店登陸圍方 必搶奶油啤酒周邊/怪獸系列精品 打卡獎品/滿額贈品(有片)

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哈利波特Mahou Dokoro期間限定店登陸圍方 必搶奶油啤酒周邊/怪獸系列精品 打卡獎品/滿額贈品(有片)

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今年適逢《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年，全球哈利波特迷正以各式慶典活動重燃魔法熱潮。日本哈利波特官方主題商店「Mahou Dokoro」今日（4月23日）起於大圍圍方（The Wai）開設期間限定店，主打全新「Butterbeer Season」（奶油啤酒季節）主題限定商品，包括：鑰匙扣、徽章、鏡畫、T恤、環保袋及收納包等多款實用與收藏兼備的產品，同時發售以《怪獸與牠們的產地》Kowalski烘焙店為靈感的袋類及服飾系列，場內更特別展出哈利波特電影全系列共8款海報，哈利波特迷勿錯過！

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全新奶油啤酒季節限定商品

今次限定店以「Butterbeer Season」（奶油啤酒季節）為主題的全新限定商品系列。系列中最吸睛的，莫過於一款像真度極高的奶油啤酒造型鑰匙扣（HK$140），杯身內藏可流動的液體，頂部更有立體泡泡棉花造型，趣味十足。此外，以奶油啤酒瓶蓋為靈感的復古風格徽章（HK$90）同樣值得留意，別在衣服或袋上即成穿搭亮點。若想為家居增添魔法氛圍，設計靈感來自破釜酒吧（The Leaky Cauldron）的酒吧鏡畫（HK$590），配有掛繩及支架，可座枱或掛牆。

服飾方面，系列推出了白色及海軍藍兩款純棉印花T恤（HK$450），分別印有不同的Butterbeer標誌，百搭易襯。實用派則可留意兩款主題環保袋（各HK$260），橙色款附有可拆卸的奶油啤酒掛飾，黃色款則走monogram路線，藍白格紋配上代表Butterbeer的字母「B」，型格搶眼。同系列的方形PVC收納包（HK$190）亦有橙、黃兩色選擇，拉鍊頭更採用迷你啤酒杯造型，細節滿分。

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精品方面，以Baby Niffler為主角的歐式復古座枱燈（HK$1,500）造型精緻，配備觸控式開關，擺放在書桌上相當療癒。以魁地奇金探子為靈感的金屬髮夾（HK$350）則閃亮奪目，是粉絲的人氣必收之選。實用主義者可考慮4款霍格華茲學院主題護照套（各HK$350），分別採用葛來分多、赫夫帕夫、史萊哲林及乙鴉啄的配色及徽章設計，內設多個卡槽及筆插位，旅行時特別實用。店內更特別展出哈利波特電影全系列共8款海報，讓粉絲重溫經典。

2026Apr23 The Wai (2) 2026Apr23 The Wai (3) 2026Apr23 The Wai (1) Passport Holder HKD350 (2) Butterbeer Model Keychain HKD140 (1) Butterbeer Model Pin HKD90 (2) Butterbeer Themed Print Tee HKD450 (1) Butterbeer Themed Print Tee HKD450 (3) Butterbeer Themed Tote HKD260 (1) Butterbeer Themed Tote HKD260 (2) Butterbeer Themed Tote HKD260 (3) Butterbeer Themed Pouch HKD190 (1) Butterbeer Themed Pouch HKD190 (2) Butterbeer Themed Tote HKD260 (4) Golden Snitch Hair Clip HKD350 (2)

《怪獸》系列精品同場發售

除了奶油啤酒主題商品外，限定店亦帶來以《怪獸與牠們的產地》電影系列中Kowalski烘焙店為靈感的一系列商品。雙面收納袋（HK$280）正面仿照烘焙店紙袋設計，翻轉後會彈出可愛的Baby Niffler造型麵包公仔，送禮自用皆宜。系列還包括刺繡了趣怪麵包圖案的束繩方形手提袋（HK$320）、束口收納袋（HK$130）及手繪風格的白色圓領T恤（HK$450），全部走柔和復古路線。

Fantastic Beasts Box shaped Carry Bag HKD320 (1) Fantastic Beasts Reversible Pouch HKD280 (2) Fantastic Beasts Reversible Pouch HKD280 (1) Fantastic Beasts Drawstring Storage Bag HKD130 (1) Fantastic Beasts Drawstring Storage Bag HKD130 (2) Fantastic Beasts Crew Neck Tee HKD450 (1) Baby Niffler Table Lamp HKD1500 (1) 2026Apr23 The Wai (5) 2026Apr23 The Wai (4)

限定貼紙及滿額贈品

場內同時設有Instagram互動活動，參加者只需追蹤官方帳號 @harrypotter_jp_official，在帖文中發佈現場相片並加入 #harrypotter 及 #mahoudokoro 標籤，即可獲得「25 Years of Magic - Butterbeer Season」香港期間限定紀念貼紙一張，屬非賣品，數量有限，送完即止。此外，活動期間凡於店內單次消費滿HK$400，即可免費獲贈香港獨家的霍格華茲學院新生主題印花帆布袋一個，同樣送完即止。


HK exclusive gift

限定貼紙及滿額贈品

Harry Potter - Mahou Dokoro 期間限定店

地址：新界大圍車公廟路18號圍方L4層 Kiosk 09

日期：即日起至2026年5月26日

營業時間：中午12時至晚上9時

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