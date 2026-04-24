哈利波特Mahou Dokoro期間限定店登陸圍方 必搶奶油啤酒周邊/怪獸系列精品 打卡獎品/滿額贈品(有片)

今年適逢《哈利波特：神秘的魔法石》上映25週年，全球哈利波特迷正以各式慶典活動重燃魔法熱潮。日本哈利波特官方主題商店「Mahou Dokoro」今日（4月23日）起於大圍圍方（The Wai）開設期間限定店，主打全新「Butterbeer Season」（奶油啤酒季節）主題限定商品，包括：鑰匙扣、徽章、鏡畫、T恤、環保袋及收納包等多款實用與收藏兼備的產品，同時發售以《怪獸與牠們的產地》Kowalski烘焙店為靈感的袋類及服飾系列，場內更特別展出哈利波特電影全系列共8款海報，哈利波特迷勿錯過！
全新奶油啤酒季節限定商品
今次限定店以「Butterbeer Season」（奶油啤酒季節）為主題的全新限定商品系列。系列中最吸睛的，莫過於一款像真度極高的奶油啤酒造型鑰匙扣（HK$140），杯身內藏可流動的液體，頂部更有立體泡泡棉花造型，趣味十足。此外，以奶油啤酒瓶蓋為靈感的復古風格徽章（HK$90）同樣值得留意，別在衣服或袋上即成穿搭亮點。若想為家居增添魔法氛圍，設計靈感來自破釜酒吧（The Leaky Cauldron）的酒吧鏡畫（HK$590），配有掛繩及支架，可座枱或掛牆。
服飾方面，系列推出了白色及海軍藍兩款純棉印花T恤（HK$450），分別印有不同的Butterbeer標誌，百搭易襯。實用派則可留意兩款主題環保袋（各HK$260），橙色款附有可拆卸的奶油啤酒掛飾，黃色款則走monogram路線，藍白格紋配上代表Butterbeer的字母「B」，型格搶眼。同系列的方形PVC收納包（HK$190）亦有橙、黃兩色選擇，拉鍊頭更採用迷你啤酒杯造型，細節滿分。
精品方面，以Baby Niffler為主角的歐式復古座枱燈（HK$1,500）造型精緻，配備觸控式開關，擺放在書桌上相當療癒。以魁地奇金探子為靈感的金屬髮夾（HK$350）則閃亮奪目，是粉絲的人氣必收之選。實用主義者可考慮4款霍格華茲學院主題護照套（各HK$350），分別採用葛來分多、赫夫帕夫、史萊哲林及乙鴉啄的配色及徽章設計，內設多個卡槽及筆插位，旅行時特別實用。店內更特別展出哈利波特電影全系列共8款海報，讓粉絲重溫經典。
《怪獸》系列精品同場發售
除了奶油啤酒主題商品外，限定店亦帶來以《怪獸與牠們的產地》電影系列中Kowalski烘焙店為靈感的一系列商品。雙面收納袋（HK$280）正面仿照烘焙店紙袋設計，翻轉後會彈出可愛的Baby Niffler造型麵包公仔，送禮自用皆宜。系列還包括刺繡了趣怪麵包圖案的束繩方形手提袋（HK$320）、束口收納袋（HK$130）及手繪風格的白色圓領T恤（HK$450），全部走柔和復古路線。
限定貼紙及滿額贈品
場內同時設有Instagram互動活動，參加者只需追蹤官方帳號 @harrypotter_jp_official，在帖文中發佈現場相片並加入 #harrypotter 及 #mahoudokoro 標籤，即可獲得「25 Years of Magic - Butterbeer Season」香港期間限定紀念貼紙一張，屬非賣品，數量有限，送完即止。此外，活動期間凡於店內單次消費滿HK$400，即可免費獲贈香港獨家的霍格華茲學院新生主題印花帆布袋一個，同樣送完即止。
Harry Potter - Mahou Dokoro 期間限定店
地址：新界大圍車公廟路18號圍方L4層 Kiosk 09
日期：即日起至2026年5月26日
營業時間：中午12時至晚上9時