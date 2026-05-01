曬後保養點做？7 個技巧一次搞掂退紅/補水/修復問題

夏天外出前塗抹防曬是不可或缺的步驟，而曬過太陽後的皮膚護理同樣重要。美國有皮膚科醫生表示，紫外線會對皮膚造成傷害，因此修復受損的皮膚步驟是非常重要，若長期不加注意，有可能形成黑斑、皮膚鬆弛或皮膚癌等皮膚問題。即使已經不在陽光底下活動，紫外線仍會對皮膚產生數小時的影響。如果不清楚曬後一天該如何保養肌膚，編輯特意為大家整理好7個曬後護理技巧，幫助肌膚獲得所需呵護。

技巧 1. 沖冷水／溫水澡降溫

不論是已經曬傷還是皮膚因為在戶外活動而感到發熱，沖冷水或用溫水淋浴都可以舒緩皮膚並減少炎症。但如果用冰敷和冰水方法來降溫，這會令肌膚太過激烈，有可能讓肌膚凍傷，因此不建議這樣降溫；相反，熱水澡會讓血流增加，可能使紅腫發炎更不容易退。

技巧 2. 使用蘆薈產品 蘆薈具有抗炎特性，能幫助減少皮膚紅腫，尤其在曬傷後效果更加顯著。建議使用純蘆薈凝膠，最好是從商店購買的產品。雖然也可以從超市買到新鮮的蘆薈葉，但因為有些人會對新鮮蘆薈過敏，因此要謹慎使用。不論選擇哪種產品，都應該先進行小範圍的皮膚測試，以確保不會引發不良反應。

技巧3.補充水分與保濕 曬過太陽的肌膚，保水機制會受到一定程度的破壞，所以鎮靜肌膚後的下一步是認真替肌膚補水鎖水！曬後約3天內，可選擇以保濕、補水為主的保養品，並按照化妝水→精華→乳液的標準保養步驟，幫肌膚注入並留住水分。成分方面，建議鎖定玻尿酸、神經醯胺、積雪草、維生素B5、甘油等偏溫和的保濕修護成分；同時先避開可能增加刺激的主成分。

技巧 4. 使用含有修復成分的保濕霜 選擇含有有益成分的保濕霜能幫助恢復和保護皮膚屏障。建議使用含有神經醯胺或玻尿酸的產品來緩解乾燥，以及含有菸鹼醯胺（維他命B3）的產品來減少泛紅/發炎。質地上建議選偏滋潤、較厚實的乳霜，因為較薄的水基乳液無法有效鎖住水分。通常含有更多油脂的乳霜能夠形成長效的保濕屏障。

技巧 5. 曬後先避免再曝曬 這一點經常被忽視，因為許多人在結束戶外活動後會照常進行日常活動，但在長時間日曬後遠離陽光是必須的。不應該讓皮膚繼續暴露在陽光下，這會增加皮膚刺激的風險。如果皮膚已經發炎，這表明皮膚在DNA層面上正在發生變化，並且皮膚自我保護能力已經減弱。

技巧 6. 美白保養先延後再上 由於美白產品大多含有比較刺激肌膚的成分，不適合剛曬完太陽的纖弱肌膚，建議曬過太陽 14 天，再開始使用含有傳明酸、維生素 C、熊果素等成分的美白產品來提亮膚色，讓肌膚恢復曬太陽前的淨白明亮。

技巧 7. 曬後避免化妝 曬後肌膚容易敏感，建議先減少在皮膚上反覆塗抹或長時間覆蓋各種產品，因此照護期間也盡量先不要化妝，避免化妝品的成分、化妝時接觸摩擦肌膚的動作刺激曬後敏感肌。若真的非化妝不可，請在化妝步驟時放輕動作、選用對肌膚影響較少的粉狀產品，並用粉撲之類質地比較溫柔的工具上妝。





mtm Labo | custom-blended hydrating mask

編輯好物推介: mtm Labo | custom-blended hydrating mask 回望35年，mtm Labo把時間花在耐心植入細節裡，做到專屬定制，致力功效顯著! custom-blended hydrating mask是品牌人氣產品，以卓越保濕效果和療癒香調贏得用家青睞。真實用家一致滿意有效補水嫩膚，告別泛紅乾燥！

Yii | UV Protector 高效水感防曬乳液SPF 50 / PA++++

Yii | UV Protector 高效水感防曬乳液 SPF 50 / PA++++ Yii UV Protector 特別加入氧化鐵 (Iron Oxides),經實證能物理性反射及散射高達 90% 的高能量藍光(400-500nm)。從室內開始做好防護,從源頭阻斷氧化損傷,是養肌旅程中不可或缺的防禦屏障。高效物理防水：日本最高等級耐水技術，質地水感，流汗亦不留白印。

Aesop | 時韌煥新精粹油

Aesop | 時韌煥新精粹油 時韌煥新精粹油中的類視黃醇成分，幫助煥活肌膚，隨著肌膚更新節奏一同起作用，包括代謝步調逐漸放慢、因鎖水脂質減少而可能變脆弱的屏障等。為了進一步強化肌膚屏障、支持肌膚平衡，「時韌煥新精粹油」更添加大量潤膚性保濕成分角鯊烷，以及滋養維他命成份，呈現豐潤細緻質感，塗抹後能迅速被肌膚吸收。

Guerlain | 全新御庭蘭花御齡輕盈面霜

Guerlain | 全新 御庭蘭花御齡輕盈面霜 御齡輕盈面霜特有雙重妙效：超卓的保濕效果，結合明顯的抗衰老作用。因此，它滿足了追求水油平衡和啞緻霧面妝效的肌膚需要。其清新配方蘊含97%天然來源成分，即時為肌膚深層補水。塗抺後，肌膚表面溫度可降低攝氏1.8度。這配方的核心成分是高濃度依克多因（ectoine）．猶如真正的保濕屏障：在年輕蛋白周圍形成保護性微環境，增強其抗熱能力，優化肌膚的天然防禦機制。