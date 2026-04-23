抵食中菜｜灣仔明閣推臻選經典全日套餐！必食魚子醬脆皮花膠、6頭南非鮑魚 母親節期間都供應！

明閣（灣仔）最近推出全新「臻選經典全日套餐」，每位$788即可享用多款餐廳招牌菜式，性價比高！菜單網羅餐廳多道經典之作，由前菜、湯品及海鮮，到矜貴主菜與甜品，每款都精緻吸引，母親節期間都有供應，中菜迷必試！
明閣（灣仔）全新「臻選經典全日套餐」
明閣（灣仔）近日推出全新「臻選經典全日套餐」，$788就可自選多款菜式，菜單齊集多道明閣深受歡迎的經典及招牌菜式，由精緻前菜、湯品、主菜到甜點，非常滿足。前菜環節可於六款精選中自選三道，當中包括外層金黃酥脆、內裡細嫩多汁的「醬燒脆皮乳豬件」；蜜香四溢、入口即化的「極品蜜汁叉燒」，脂香與甜味交織；清新開胃的「芹香麻油海蜇頭」，口感爽脆；「薑蔥茸香煎元貝」則鮮甜彈牙，散發陣陣薑蔥香氣；「醋香脆皮南極牙魚」油脂豐腴，配上微酸提味，更見層次；而「金沙酥炸廣島蠔」外裹鹹香蛋黃，香氣濃郁，令人一試難忘。而湯品或海鮮同樣可自選一項，湯品方面，有口感濃厚細膩的「濃湯花膠雞絲羹」，滋潤暖胃；亦可選擇清甜順滑的「鮮杏汁菜膽竹笙燉螺頭」，鮮味悠長而不膩。若偏好海鮮之選，則有蟹肉飽滿、外酥內鮮的招牌「酥炸釀鮮蟹蓋」，以及香氣撲鼻的「鮮花椒蒸龍躉柳」，麻香與魚肉鮮甜交織。
高質主菜 食魚子醬脆皮花膠/蠔皇6頭南非鮑魚
主菜則可五選一，包括「魚子醬脆皮花膠乾貝清汁」、「蔥香芥末宮崎和牛粒伴豉油皇牛崧炒飯」、「乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁」、「蠔皇6頭南非鮑魚鵝掌伊麵」 以及「椰香焗波士頓龍蝦伴炸饅頭」。當中必試曾超敬師傅的匠心之作「魚子醬脆皮花膠乾貝清汁」，嚴選頂級花膠細緻浸發，再以高湯慢煮入味，外層輕裹薄漿炸至金黃酥脆，內裡則軟糯黏潤、膠質豐盈。配上矜貴魚子醬與瑤柱清汁，鮮味層層遞進，滋補之餘亦見細膩優雅。而「椰香焗波士頓龍蝦伴炸饅頭」則滿載南洋風情，龍蝦肉質鮮甜彈牙，椰奶香氣溫潤柔和，為海鮮增添層次，配以外脆內軟炸饅頭，吸附醬汁後更添滋味！
最後甜品亦有心思，分別有「黑糖桃膠薑汁 3.6 牛乳奶凍」、「生磨蛋白杏仁茶」 、「香芋鮮奶燉蛋白」、「木糠凍布甸」以及「時令甜品」，是次菜單全日供應，每位港幣$788 元 ，已包括茶芥及加一服務費，接下來就是母親節，有興趣的話不妨考慮下。