抵食中菜｜灣仔明閣推臻選經典全日套餐！必食魚子醬脆皮花膠、6頭南非鮑魚 母親節期間都供應！

明閣（灣仔）全新「臻選經典全日套餐」

明閣（灣仔）近日推出全新「臻選經典全日套餐」，$788就可自選多款菜式，菜單齊集多道明閣深受歡迎的經典及招牌菜式，由精緻前菜、湯品、主菜到甜點，非常滿足。前菜環節可於六款精選中自選三道，當中包括外層金黃酥脆、內裡細嫩多汁的「醬燒脆皮乳豬件」；蜜香四溢、入口即化的「極品蜜汁叉燒」，脂香與甜味交織；清新開胃的「芹香麻油海蜇頭」，口感爽脆；「薑蔥茸香煎元貝」則鮮甜彈牙，散發陣陣薑蔥香氣；「醋香脆皮南極牙魚」油脂豐腴，配上微酸提味，更見層次；而「金沙酥炸廣島蠔」外裹鹹香蛋黃，香氣濃郁，令人一試難忘。而湯品或海鮮同樣可自選一項，湯品方面，有口感濃厚細膩的「濃湯花膠雞絲羹」，滋潤暖胃；亦可選擇清甜順滑的「鮮杏汁菜膽竹笙燉螺頭」，鮮味悠長而不膩。若偏好海鮮之選，則有蟹肉飽滿、外酥內鮮的招牌「酥炸釀鮮蟹蓋」，以及香氣撲鼻的「鮮花椒蒸龍躉柳」，麻香與魚肉鮮甜交織。