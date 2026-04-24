四季酒店龍景軒精緻「春味序章」限定菜單 季節食材展現「知時」哲學

春天，作為四季之首，不僅帶來萬物復甦的生機，更蘊含著中國飲食文化中「知時」的深遠哲學。香港四季酒店米芝蓮二星中菜廳龍景軒，以「春味序章」應季菜單，完美詮釋了這一理念。由行政總廚陳恩德師傅領銜，菜單以「順應時節」為核心，選用春季最鮮美的食材，彰顯食物在特定時令下的最佳風味與質感。菜單自即日起供應至2026年5月15日。

雙城聯乘 呈現江南與粵菜合奏 「春味序章」的另一亮點是5月7日至9日舉行的聯乘晚宴。屆時，龍景軒將攜手蘇州四季酒店金璟閣，由兩地行政總廚陳恩德師傅與張曉成師傅聯手打造六道菜晚宴(每位$2,580/5杯葡萄酒搭配)。其中重頭戲「春．四季花膠鴨糊塗」，源自清代袁枚《隨園食單》中的經典菜式「鴨糊塗」重新演繹，張師傅以江南「燴雜錦」的細膩技法結合金華火腿、花膠、薺菜等江南風味食材，層次分明且清新宜人。葡萄酒總監Bernard Chan亦度身設計餐酒搭配，挑選出五款精緻葡萄酒與菜式完美融合。

「春味序章」精選菜式 竹笙雙耳燉琵琶燕：以秘製春季清燉素湯為基底，搭配竹笙、黃耳及榆耳等珍貴菌類，再以蛋白混入燕窩手工製成「琵琶燕」點綴，細膩滑順，寓意春日新生與滋養。($440) 雞湯花雕龍蝦球蒸蛋白：本地青龍蝦搭配嫩滑蒸蛋白，佐以清雞湯與十年陳花雕酒調製的醬汁，酒香淡雅，鮮美可口。($520) 宮廷秘製澳洲和牛面肉：選用澳洲和牛面肉慢煮，融入紅棗與當歸等中式草本，醬汁溫潤濃郁，散發淡淡藥香，展現春天的平衡之美。($540) 桂花老香黃蓮蓉糯米糍粑：採用潮州黃金老香黃搭配低糖蓮蓉與桂花餡，外層以糯米糍包覆，口感柔軟綿密，甜而不膩。($120元/4件)

龍景軒 中環金融街8號香港四季酒店4樓 3196 8880 龍景軒「春味序章」六道菜晚宴（每位$2,580，包括五杯精選餐酒搭配）