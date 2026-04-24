法國五月︱與D2 Place夢幻聯動10周年 蒙娜麗莎現身茘枝角法式市集

蒙娜麗莎不只是一幅畫，已經成為藝術icon。D2 Place與「法國五月」藝術節(French May)今年邁向第10年合作，決定舉辦《Mona Lisa and Her Adventures in Hong Kong》(《Mona Lisa》)活動，當中除了有針織藝術展覽，還有法式嘉年華市集，此外當然不少了蒙娜麗莎，她會在活動期間，現身D2 Place不同角落，來一場跨越地理與媒介的藝術旅行。

捕捉蒙娜麗莎的港式微笑

D2 Place與「法國五月」將名傳遐邇名畫，與香港日常結合，帶來《Mona Lisa》針織藝術展。展覽最觸目是將古典名畫，轉化為富有觸感的針織藝術。羅氏針織發揮卓越工藝技術，利用紗線的穿梭與重組，重新詮釋達文西的筆觸。每一根纖維都賦予蒙娜麗莎新的生命力，觀眾不再只是遠觀，而是能近距離感受針織紋理。