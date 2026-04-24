法國五月︱與D2 Place夢幻聯動10周年 蒙娜麗莎現身茘枝角法式市集

蒙娜麗莎不只是一幅畫，已經成為藝術icon。D2 Place與「法國五月」藝術節(French May)今年邁向第10年合作，決定舉辦《Mona Lisa and Her Adventures in Hong Kong》(《Mona Lisa》)活動，當中除了有針織藝術展覽，還有法式嘉年華市集，此外當然不少了蒙娜麗莎，她會在活動期間，現身D2 Place不同角落，來一場跨越地理與媒介的藝術旅行。
捕捉蒙娜麗莎的港式微笑
D2 Place與「法國五月」將名傳遐邇名畫，與香港日常結合，帶來《Mona Lisa》針織藝術展。展覽最觸目是將古典名畫，轉化為富有觸感的針織藝術。羅氏針織發揮卓越工藝技術，利用紗線的穿梭與重組，重新詮釋達文西的筆觸。每一根纖維都賦予蒙娜麗莎新的生命力，觀眾不再只是遠觀，而是能近距離感受針織紋理。
蒙娜麗莎又會走出畫框，走入香港大街小巷，現身茶餐廳、太平山，吃點心雞蛋仔，還會尋找「十二生肖」自然景觀，展開一場「香港冒險記」。作品以輕鬆幽默方式，拉近經典藝術與大眾間的距離，讓藝術不再高不可攀，而是融入生活細節之中。
送給寵物的微笑
作為寵物友善商場，D2 Place特別將「寵物共融」主題帶入藝術創作。蒙娜麗莎會從莊嚴的構圖中解放，不再雙手交疊端坐，而是溫柔擁抱著毛孩。畫中她與狗狗、貓咪，甚至不同物種親暱互動，展現一種超越語言的情感連結。創作視角映照出商場提倡的「寵物共融」生活方式，更將原本高冷的藝術形象，轉化為貼地親民的溫暖日常。
與蒙娜麗莎同行市集
《Mona Lisa》針織藝術展將於下月舉行在D2 Place地下THE LOFT舉行，展出多件不同尺寸的掛牆，觀眾能近距離感受到針織紋理賦予藝術品的溫度。此外，除了針織展，活動期間更有法式嘉年華市集，匯聚多款融合本地文化特色的法國產品、精緻手作與特色小食，讓藝術愛好者、攝影達人，還是單純想帶毛孩出來放風的家長，可在荔枝角都能感受浪漫異國氛圍與生活質感。
《Mona Lisa and Her Adventures in Hong Kong》針織藝術展詳情：
日期：5月8至31日
地點：D2 Place二期地下 THE LOFT(荔枝角港鐵站D2出口)
《法式嘉年華市集》詳情：
日期：5月8至10日
地點：D2 Place一期 2 樓 THE SPACE(荔枝角港鐵站D2出口)