歐洲《CAVALLUNA》馬術劇場首度來港 54 匹名駒震撼演出(附馬會購票優惠)

風靡歐洲、擄獲數百萬觀眾心的馬術匯演傳奇《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，不再是歐洲專利，節目將首度衝出歐洲，首站就選在香港舉行。屆時54匹來自歐洲的頂級名駒，在燈光璀璨的舞台上奔馳，與頂尖舞者及馴馬師及騎手，共同演繹一場關於勇氣與魔法的冒險，為觀眾帶來一場夢幻演出。

歐洲規模最大馬術匯演劇場《CAVALLUNA》，曾於逾30個城市巡演，擄獲數百萬觀眾。節目匯聚舞蹈、馬術、劇場等元素，不但舞台設計華麗，加上動人音樂與布景特技，是一齣結合電影的沉浸式劇場表演。此劇講述擁有「繪畫成真」魔法的年輕巫女Meerin，在對抗黑暗勢力時展開的奇幻冒險，在過程中經歷的內心掙扎，與尋找自我的故事，非常適合全家大小一同觀賞。