歐洲《CAVALLUNA》馬術劇場首度來港 54 匹名駒震撼演出(附馬會購票優惠)

風靡歐洲、擄獲數百萬觀眾心的馬術匯演傳奇《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，不再是歐洲專利，節目將首度衝出歐洲，首站就選在香港舉行。屆時54匹來自歐洲的頂級名駒，在燈光璀璨的舞台上奔馳，與頂尖舞者及馴馬師及騎手，共同演繹一場關於勇氣與魔法的冒險，為觀眾帶來一場夢幻演出。
歐洲規模最大馬術匯演劇場《CAVALLUNA》，曾於逾30個城市巡演，擄獲數百萬觀眾。節目匯聚舞蹈、馬術、劇場等元素，不但舞台設計華麗，加上動人音樂與布景特技，是一齣結合電影的沉浸式劇場表演。此劇講述擁有「繪畫成真」魔法的年輕巫女Meerin，在對抗黑暗勢力時展開的奇幻冒險，在過程中經歷的內心掙扎，與尋找自我的故事，非常適合全家大小一同觀賞。
名駒雲集與超越言語的默契
《CAVALLUNA》從歐洲運來54匹名駒將震撼登場，舞台上出現的名貴品種駿馬，包括風采非凡的葡萄牙盧西塔尼亞馬、優雅如詩的弗里斯蘭馬，以及孩子們最愛的迷你雪特蘭小馬，每一種駿馬都散發著獨特光芒。此外，國際知名馴馬大師 Bartolo Messina、Kenzie Dysli，以及意大利新星Rudj Bellini等，亦會在表演裡傾力演出，展現飛騎特技，與氣勢磅礡的hungarian post(騎手傲立雙馬之上，策騎多匹駿馬奔騰前進)。
演出最動人的瞬間「自由馭馬」，騎師在完全沒有韁繩與馬鞍的束縛下，純粹依靠馴馬師的身體語言與微小指令，在場中自由舞動。這種人馬之間超越言語的信任，往往是全場最令觀眾屏息、甚至感動落淚。是次活動是香港賽馬會(馬會)「馬年系列活動」的重頭戲，讓觀眾沉浸在奇妙的馬術故事世界中，體驗人馬配合出色演出。
《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》詳情：
日期：9月8日及10月13日
地點：香港啟德體育園啟德體藝館
票價：$395至$4,495
查詢：快達票
購票資訊與優惠
公開發售：4月27日起
馬會會員專屬：4月27日至5月31日優惠期內，可尊享獨家購票優惠。