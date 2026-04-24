王丹妮愛以假髮襯衫！打造百變形象 gl 全新中環旗艦店重磅回歸

gl (Giordano Ladies) 位於皇后大道中的旗艦店已於4月23日重新開幕。是次重啟不僅為品牌寫下重要里程碑，同時慶祝全新品牌標誌「gl」正式亮相。該開幕儀式更邀請了王丹妮 (Louise) 出席活動，她亦在訪問中大方分享，自己喜歡以不同造型的假髮來打造多變時尚造型。

為造型襯上不同 Style 的假髮 Louise 被問到喜歡長髮還是短髮時，她表示會因應服裝造型而決定當天會選擇哪一個髮型（假髮)。「著短裙會帶返個長頭髮（假髮），所以我個髮型都幾千變萬化。」 Louise 為了keep住造型可以更百變，她亦會慢慢繼續搜羅適合自己的髮型（假髮）存放在家中。活動中，高挑的Louise穿上了gl pre-launch 亞麻系列，時尚又搶眼。

旗艦店 pre-launch 亞麻系列 系列汲取運動風針織鉤織套裝的靈感，把運動休閒的隨性與手工藝的細膩質感巧妙結合。新品涵蓋透氣鉤織拉鏈外套、背心及中長裙，均以 100% 亞麻紗線精緻鉤編製作；每件單品皆帶有細緻鏤空結構，呈現毫不費力的時尚與悠閒氛圍。輕盈織構帶來舒適透氣感，同時營造隨性奢華的質地，特別適合鍾情低調優雅、並重視設計細節的品味女性。

全新旗艦店空間亮點 旗艦店坐落中環核心購物地段，經全面重新規劃與設計，完整呈現品牌的演進與蛻變。店舖共三層，總面積達 5,858 平方呎，並以「自然流動性」作為空間設計的核心概念。 三層空間各具特色： 地面樓層大量運用鏡面元素，塑造節奏明快、充滿活力的時尚氛圍；中層閣樓以綠與灰的精緻色調鋪陳，配合雕塑感十足的天然洞石陳列檯，展現鮮明的當代美學；頂層為全店面積最大的一層，設有以珊瑚為靈感的貝殼主題牆，散發永恆優雅與細緻品味。店內核心位置亦設專題主題牆，展示 gl 品牌海報與理念，堅定傳達品牌賦能現代女性的承諾。