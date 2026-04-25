周末好去處｜南豐紗廠二千呎全新戶外寵物樂園 毛孩嘉年華玩遊戲贏禮品包/獎牌證書

毛孩放電又有新去處。南豐紗廠於三樓紗廠公園全新打造的戶外寵物樂園「汪汪大道 Woof Avenue」已正式開放，佔地近二千呎，以交通為主題設有6大互動打卡裝置，設計以毛孩為本，帶來五感玩樂新體驗。5月2至3日更聯同PET-A-HOOD舉辦「毛孩CHILL玩祭」嘉年華，設有趣味小遊戲及每日限定挑戰，完成任務即可贏取豐富禮品，各位家長周末得閒不妨帶毛孩一齊去盡情玩耍啦。

「汪汪大道」以交通為主題，融入獨特港式元素，6大色彩繽紛的互動打卡裝置讓毛孩和主人化身交通城主角，盡情擺甫士留影。整體配色以狗狗最容易辨識的黃色與藍色為主調，營造活潑明快的氛圍，場地環境開揚，綠意盎然。裝置則因應不同體型狗狗的習性，加入各種質感、形狀及高度的元素，刺激觸覺與好奇心，鼓勵毛孩主動探索互動。無論想讓毛孩奔跑放電還是悠閒散步打卡，都能享受陽光微風下歡樂時光。

一連兩日「毛孩CHILL玩祭」 參賽即獲禮品包 勝出者加獲獎牌證書

此外，南豐紗廠將於5月2至3日聯同PET-A-HOOD舉辦「毛孩CHILL玩祭」嘉年華，一連兩日設有多個遊戲攤位及每日限定挑戰。5月2日率先登場的有「音樂椅比拼」及「零食捕手」，前者考驗狗狗能否在音樂停下時乖乖留在呼拉圈內，後者則要狗狗一口接住主人拋出的零食，鬥反應鬥默契；5月3日的「定力挑戰賽」更考驗毛孩能否抵受眼前零食的誘惑，場面勢必笑料百出。

每項挑戰的參賽狗狗均可獲得豐富禮品包，內含狗狗小食、寵物尿墊、玩具及南豐紗廠HK$30零售電子優惠券，另獲頒比賽證書留念；每場比賽勝出者更可獲小獎牌一枚。現場另設「智趣遊戲區」免費開放予所有毛孩參與，完成遊戲即可獲得小禮物一份，各位主人趁周末不妨帶著毛孩一起參賽放電贏獎品啦！