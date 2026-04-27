熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Apr-27 11:00
更新：2026-Apr-27 11:00

車迷必搶！全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場 回收鋁材打造限量手機殼

分享：
車迷必搶！全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場 回收鋁材打造限量手機殼

車迷必搶！全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場 回收鋁材打造限量手機殼

adblk4

人氣手機配件品牌CASETiFY 推出BMW全新聯乘系列，並同慶 BMW M3 車系誕生 40 周年，雙方把 CASETiFY 永續項目 Re/CASETiFY 的理念，與 BMW 的速度美學結合，並以降低原生材料使用為目標，喜歡講究品味與環保意識的用家、汽車迷，以及追求潮流的大家又點可以錯過今個系列。

BMW | CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相 BMW | CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相 BMW | CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相 BMW | CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相 BMW | CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相 BMW | CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相

BMW x CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相

系列焦點之一，是以 BMW 回收汽車鋁材打造的特別版鋁製手機殼，殼身配上精緻的 BMW 金屬浮雕標誌。而CASETiFY 亦把標誌性的相機環以回收鋁材重新打造，讓配件不止於實用，更成為呼應 BMW 流線設計語言與品牌傳承的時尚表態。

為實踐循環設計， CASETiFY 將透過 Re/CASETiFY™️ 回收計劃收集的舊手機殼再加工成塑料顆粒，並製作成「泵把」安裝於 BMW M3 E30 之上。這輛別具紀念價值的改裝車，將於南韓首爾 CASETiFY Dosan 旗艦店展出。

全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場 全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場 全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場

CASETiFY x BMW聯乘系列亮點

系列涵蓋多款手機殼及電子周邊，為日常造型注入運動氛圍。

包括：

•     經典紅色漸變：沿用 BMW M 標誌性的 SEEHAUS 三色條紋語彙，將品牌象徵融入配件外觀，在優雅與運動感之間取得平衡。

•     BMW M 自訂車牌手機殼：把車牌概念化作隨身單品，用家可按個人喜好自訂文字，將 M3 的夢幻風格帶到手機上。

•     BMW M3 Mahle 輪圈 Snappy™️ 手機支架：以經典輪框為設計靈感，兼具支架與握持兩用，可直向或橫向擺放作腳架，亦能提升單手使用的穩定度。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務