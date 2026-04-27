車迷必搶！全新CASETiFY x BMW聯乘系列登場 回收鋁材打造限量手機殼

人氣手機配件品牌CASETiFY 推出BMW全新聯乘系列，並同慶 BMW M3 車系誕生 40 周年，雙方把 CASETiFY 永續項目 Re/CASETiFY 的理念，與 BMW 的速度美學結合，並以降低原生材料使用為目標，喜歡講究品味與環保意識的用家、汽車迷，以及追求潮流的大家又點可以錯過今個系列。

BMW x CASETiFY Innovative 系列以限量形式亮相

系列焦點之一，是以 BMW 回收汽車鋁材打造的特別版鋁製手機殼，殼身配上精緻的 BMW 金屬浮雕標誌。而CASETiFY 亦把標誌性的相機環以回收鋁材重新打造，讓配件不止於實用，更成為呼應 BMW 流線設計語言與品牌傳承的時尚表態。

為實踐循環設計， CASETiFY 將透過 Re/CASETiFY™️ 回收計劃收集的舊手機殼再加工成塑料顆粒，並製作成「泵把」安裝於 BMW M3 E30 之上。這輛別具紀念價值的改裝車，將於南韓首爾 CASETiFY Dosan 旗艦店展出。