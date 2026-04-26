星宇航空｜直擊台灣「星宇航空」運籌中心 解構空中服務員專業訓練！開箱員工飯堂＋滅火訓練模擬艙

做空中服務員是不少人的夢想職業，但需知道其實想入行都唔係咁易。台灣星宇航空（STARLUX Airlines）相信熱愛外遊的港人都一定聽過，不論是飛機設備或是服務體驗都備受讚賞，更被評選為Skytrax五星級航空公司，公認高質！今次記者受邀到台灣參觀他們的運籌中心，深入了解空中服務員訓練以及不同艙等的設備，機會難得，立即出發！ 文、相：heidi 鳴謝：星宇航空

星宇航空運籌中心屬星宇航空空勤人員訓練基地，位於桃園機場附近的遠雄自由貿易港區，2020年才正式啟用。運籌中心樓高十層，約近7735.56 平方呎，大小等同一座中型商場，主要功能為機組員報到中心、航機24小時監控中心、機師與空服訓練設施，與航空服務關係密切，所以必需鄰近機場方便運作。

客艙服務訓練場景＋逃生滑梯

星宇航空對空服人員訓練非常嚴格，除了招募台灣籍客艙組員外，同時會因應不同航線要求招募日本籍及越南籍組員，經過選拔後更要接受為期3個月的密集訓練，確保服務水平達到專業級數。運籌中心設有多種客艙服務訓練場景，其中包括大家熟悉的 A350 及 A330 機型，完整還原機艙格局與設備，讓見習空服人員能更真切地掌握工作流程與服務細節。

除了服務訓練外，安全課程亦是重中之重。星宇航空的運籌中心配備多項專業模擬設備，能重現飛行中各類突發狀況，例如緊急迫降時滑梯的使用、以及不同降落情境下艙門的應急操作。見習空服人員還會在滅火訓練模擬艙中，學習面對客艙失火時的危機處理與滅火技巧，強化臨場反應與安全意識。