HARVEY NICHOLS BEAUTY GALA 2026 | 最強折扣低至 3 折/買一送一優惠

HARVEY NICHOLS BEAUTY GALA 2026 | 最強折扣低至3 折/買一送一優惠

春天正是更新妝容與護膚日常的最佳時機。由 4 月 17 日至 5 月 10 日，HARVEY NICHOLS 以 BEAUTY GALA 美妝盛典 集結多個國際美妝與護膚品牌，帶來年度級折扣、限量禮遇與沉浸式香氛互動體驗，誠邀大家到金鐘太古廣場 HARVEY NICHOLS 及旺角銀行中心 BEAUTY AVENUE，探索今個美妝盛典。

年度最強折扣

活動期間, 店內多個國際美妝品牌推出精選套裝,價錢低至 3 折 ! 從護膚、底妝到彩妝香氛都可趁著今次機會補貨；有些貨品更有「買一送一」限定福利。購物滿指定金額，還可獲得美妝贈品（數量有限，送完即止）。

滿額贈禮分店限定，按需要選購更著數

旺角銀行中心 BEAUTY AVENUE 設有兩個贈禮門檻：購物滿 HK$1,800 可獲贈黑色旅行袋及夾蛋機機會一次（可獲美妝禮物一份，價值 HK$300）；購物滿 HK$2,700 則加送閃石水杯，同樣附送夾蛋機機會一次（美妝禮物價值 HK$300）。而金鐘太古廣場 HARVEY NICHOLS 亦準備了專屬禮遇：購物滿 HK$3,000 即可獲贈黑色旅行袋、閃石水杯及夾蛋機機會一次（美妝禮物價值 HK$600），適合想一次過升級護膚或添置高人氣香氛的大家。