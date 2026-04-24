味美道來｜圓方戲院隱蔽角落餐廳 善心大廚逆市聘請3位聾人做營養餐(有片)

圓方PREMIERE戲院相連直屬小食外賣店，而小食店隔鄰的Alimente餐廳，由來自馬來西亞的大廚David獨立小店式經營，用心炮製健康營養餐。不過餐廳位置較隱蔽，埋藏在最入角落，來睇戲的人未必會刻意鑽進來，逛商場的人也未必察覺。餐廳開業5年，他形容餐廳為「燈火闌珊處」。 文:Vera Gee 攝:林俊源

蒸新鮮原型食物保存營養 「燈火闌珊處」其實有一批知音人欣賞，吸引追求健康的人來吃東西。David出生於吉隆坡，起初在當地五星酒店做西廚，又去過澳洲跟名廚學藝。10年前娶了港人太太來港定居，曾擔任法國餐飲集團總廚，有主理健康營養餐的經驗。5年前正值新冠疫情期間開設這間餐廳，主攻健康能量碗及生酮餐。能量碗採用新鮮原型食物，在配搭上參照營養師的建議，用蒸的烹調法保存食物營養，使人體容易吸收。以香烤三文魚營養能量套餐為例，材料有烤三文魚、澳洲牛油果、南瓜、甘筍、薯仔、粟米、雞蛋、紅腰豆、有機藜麥、洋蔥絲，讓客人自選配搭白米、紅米、糙米、雜錦飯或沙律底，配日式味噌醬汁。

五色蔬菜伴 保濕 豬鞍架 正當記者拍攝時，坐隔鄰身穿運動服的夫婦客人表示，喜歡其食材豐富有營，清淡之中味道討好。David分享背後的認真細節：「我選取原條冰鮮挪威三文魚，自己再分切。薯仔同紫薯都澱粉質含量高，兩者不會放在一起，避免高卡路里。餐湯和果茶每天更換，湯用時令新鮮食材製成，簡單調味，有飽腹感，對瘦身及健康有幫助。所有扒類即煎，可隨你的喜好配搭生酮烤菜，或薯條、薯蓉、飯。」加拿大豬鞍架佐蘋果醬選用了採取鎖水技術的「保濕豬」，富有肉味又保存肉汁，自選配烤蔬菜，一點都不求其，有齊意大利青瓜、南瓜、茄子、西蘭花苗、椰菜花和車厘茄。

低升糖指數 古方羅馬披薩 最近他更新菜單，加入本地坊間少見的古方羅馬披薩(Pinsa)，意大利製的麵糰純天然發酵72小時，沒有酵母成分，低升糖指數。餅底混合3種粉製作，分別給予脆度、韌性及麵粉香。放上頂級意大利Mozzarella、Parmesan及Pecorino三種芝士，配上自製龍蝦汁和海鮮，落足料大蝦、原條切小件的鱸魚及飛魚子，最後淋上微酸黑醋平衡胃口。

燈火闌珊處的人情味 David感慨晚市較午市靜，儘管逆市咬緊牙關，兩年來仍堅持聘請3位聾啞店員。他不懂手語，惟用愛心耐性出發，不嫌煩用紙和筆寫低工序，花雙倍時間彼此溝通，漸漸建立默契。「我欣賞他們工作準時專注，工序不會偷步。我視他們如常人一樣看待，我們盡量一齊配合，尊重他們去運作。」

Alimente 地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方火區2樓2131號舖 電話：2777 0030 / 9729 1110 營業時間：11:00-21:00