澳門船期｜香港去澳門交通懶人包 最平$65起！金巴/船/直通巴價錢 船飛4月25日起加價

香港去澳門旅行方便快捷，有多種交通方式可以選擇，由最平的金巴，到高速渡輪，再到直達酒店的跨境巴士都各有優勢。今次為大家整合4大熱門交通的票價、班次及出發地點，無論是即日來回還是周末短途遊，都可按預算和行程輕鬆選擇！

港珠澳大橋開通後，香港來往澳門最平的選擇就是坐澳門金巴！澳門金巴即是由港珠澳大橋穿梭巴士營辦的「港澳線」，車程約35－40分鐘，24小時營運，方便快捷，性價比高。澳門金巴設有雙層、單層及旅遊巴三款車型，統一收費且不設企位，乘坐舒適。票價方面，日間單程由香港往澳門只需65元（小童及長者33元），夜間則為70元（小童及長者35元），相比傳統高速船及直通巴價格最親民，適合即興出行或短途快閃旅程！ 票價 (單程)： 日間 (06:00 - 23:59)： HK$65 夜間 (00:00 - 05:59)： HK$70 購票方式：

金巴官網網上購票；香港口岸及澳門口岸現場購票。

2. 金光飛航

金光飛航提供往來香港與澳門之間的豪華高速渡輪服務，主要航線為香港港澳碼頭往返澳門氹仔客運碼頭，船程約55分鐘。船上空間寬敞舒適，班次亦相當頻密，並設有免費 Wi-Fi。



香港上環港澳碼頭 → 澳門氹仔客運碼頭出發時間：

7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

澳門氹仔客運碼頭 → 香港上環港澳碼頭出發時間：

9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59



票價 (單程)：

標準艙（由2026年4月25日起）

平日：$192

週末及假日：$209

夜航：$242



頭等艙

平日：$330

週末及假日：$348

夜航：$380