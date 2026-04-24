澳門船期｜香港去澳門交通懶人包 最平$65起！金巴/船/直通巴價錢 船飛4月25日起加價

香港去澳門旅行方便快捷，有多種交通方式可以選擇，由最平的金巴，到高速渡輪，再到直達酒店的跨境巴士都各有優勢。今次為大家整合4大熱門交通的票價、班次及出發地點，無論是即日來回還是周末短途遊，都可按預算和行程輕鬆選擇！
1.澳門金巴 經港珠澳大橋去澳門
港珠澳大橋開通後，香港來往澳門最平的選擇就是坐澳門金巴！澳門金巴即是由港珠澳大橋穿梭巴士營辦的「港澳線」，車程約35－40分鐘，24小時營運，方便快捷，性價比高。澳門金巴設有雙層、單層及旅遊巴三款車型，統一收費且不設企位，乘坐舒適。票價方面，日間單程由香港往澳門只需65元（小童及長者33元），夜間則為70元（小童及長者35元），相比傳統高速船及直通巴價格最親民，適合即興出行或短途快閃旅程！
票價 (單程)：
日間 (06:00 - 23:59)： HK$65
夜間 (00:00 - 05:59)： HK$70
購票方式：
金巴官網網上購票；香港口岸及澳門口岸現場購票。
澳門金巴上落車地點
香港： 港珠澳大橋香港口岸
澳門： 港珠澳大橋澳門口岸
2. 金光飛航
金光飛航提供往來香港與澳門之間的豪華高速渡輪服務，主要航線為香港港澳碼頭往返澳門氹仔客運碼頭，船程約55分鐘。船上空間寬敞舒適，班次亦相當頻密，並設有免費 Wi-Fi。
香港上環港澳碼頭 → 澳門氹仔客運碼頭出發時間：
7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
澳門氹仔客運碼頭 → 香港上環港澳碼頭出發時間：
9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59
票價 (單程)：
標準艙（由2026年4月25日起）
平日：$192
週末及假日：$209
夜航：$242
頭等艙
平日：$330
週末及假日：$348
夜航：$380
3.噴射飛航
噴射飛航主要提供往返上環港澳碼頭及澳門外港的高速渡輪服務，航程約55分鐘，另設往返氹仔碼頭的航線，方便按行程靈活選擇。不過氹仔航線班次相對較少，大家可按喜好及行程安排再購買船飛。
香港(上環) -> 澳門(外港)出發時間：
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30
夜航：18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
澳門(外港) -> 香港(上環)出發時間：
07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00
夜航 ：19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
票價 (單程)：
普通位
平日：$194
週末及假日：$212
夜航：$242
豪華位
平日：$406
週末及假日：$436
夜航：$460
4.環島中港通 香港市區直達澳門各大酒店
環島中港通自設跨境巴士車隊，提供往返中港兩地的直通巴士服務，連接珠海、澳門、深圳、廣州等大灣區城市。港澳直通巴士可於太子上海街乘搭跨境快線，輕鬆由香港市區直達澳門威尼斯人、美獅美高梅等多間酒店。