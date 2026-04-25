親子好去處｜Monchhichi×MINISO咖啡農場主題限定店登場！ 集合過百款周邊 滿額即送杯墊（有片）

Monchhichi 蒙奇奇的粉絲盡情尖叫吧！即日起至5月25日，全港首個Monchhichi沉浸式「咖啡農場」主題限定店登陸沙田新城市廣場。店內集合過百款主題產品，包括咖啡農場系列坐姿公仔和帳篷小夜燈。當然少不了一系列的打卡位和購物禮遇，只要買滿指定金額，即送限定杯墊和化妝袋。即看下文！

雲集過百款主題產品 限定店雲集過百款Monchhichi主題產品，涵蓋毛絨公仔、盲盒和服飾。矚目商品必屬咖啡農場系列帳篷小夜燈和數碼相機。小夜燈以野餐帳篷為設計主題，帳篷內設有一盞小燈，柔和的燈光會從帳幕中透出，營造溫暖感覺。粉絲更可揭開帳幕，將心愛的Monchhichi公仔放進帳中，讓Monchhichi陪伴入睡。熱愛攝影的粉絲絕對要入手咖啡農場系列數碼相機，以相機記錄身邊事物。

3大主題打卡位 多款Monchhichi主題打卡位同樣吸睛。限定店門口設有兩個放大版Monchhichi，配合咖啡店風格的打卡位，不妨坐下與Monchhichi一起嘆咖啡。別忘記到Monchhichi咖啡站和休憩角拍照，享受悠閒的咖啡時光。

即日起，粉絲消費滿$198即送限定氣球袋1個，消費滿HK$298則可獲得限定杯墊2個；5月1日起，顧客消費滿$299，並於3個Monchhichi指定打卡位拍照（新城市廣場1期3樓中庭、UB樓層Play Park及3樓Chill Park）並發佈至社交平台，即可獲贈化妝袋。 MINISO｜Monchhichi 主題快閃店 日期：即日起至5月25日

地點：新城市廣場1期3樓中層 Monchhichi 咖啡站 地點：新城市廣場1期UB樓層Play Park Monchhichi休憩角 地點：新城市廣場1期3樓Chill Park