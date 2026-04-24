人氣麵包品牌森林麵包K11新店The Forest Bakery+開幕！$18食脆皮菠蘿包泡芙 必搶菠蘿油公仔＋開業優惠

森林麵包K11新店 必試脆皮菠蘿包泡芙

森林麵包全新概念店「The Forest Bakery+」正式開幕，店內特設即製及返熱專區，一走近已聞到陣陣麵包出爐香氣！今次新店有多款創意菠蘿包產品，大推脆皮菠蘿包泡芙（$18/件，$60/4件），靈感來自大阪人氣脆皮泡芙，再結合港式菠蘿包重新演繹，外層菠蘿皮焗至金黃酥脆，內裡注滿香濃牛油吉士餡，甜而不膩，一口一件剛剛好！特設四款口味，分別為雲呢拿、士多啤梨、黑芝麻及開心果，咬開有爆餡效果，每款都同樣出色。還有四色菠蘿包（$14/件，$50/4件），在傳統菠蘿包內加入不同口味的牛油吉士餡，外皮依然鬆脆，內餡則更添層次。記者私心最愛即燒焦糖布甸菠蘿包（$24），既有焦糖蛋撻的細膩軟滑，亦保留菠蘿包的香脆口感。店舖在經典港式菠蘿包內加入香滑雲呢拿布甸，經即場炙燒後形成金黃焦糖表層，外脆內滑，非常過癮！