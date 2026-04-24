人氣麵包品牌森林麵包K11新店The Forest Bakery+開幕！$18食脆皮菠蘿包泡芙 必搶菠蘿油公仔＋開業優惠

人氣港式麵包品牌「森林麵包」正式登陸K11 Art Mall，並推出全新概念店「The Forest Bakery+」，為大家帶來更多驚喜新品！必試店舖限定創新菠蘿包系列，例如提供四色選擇的脆皮菠蘿包泡芙、即燒焦糖布甸菠蘿包、港式叉燒流心蛋菠蘿包等，另外更有全新菠蘿包IP角色周邊，菠蘿油毛公仔造型超可愛，下文即睇介紹！
森林麵包K11新店 必試脆皮菠蘿包泡芙
森林麵包全新概念店「The Forest Bakery+」正式開幕，店內特設即製及返熱專區，一走近已聞到陣陣麵包出爐香氣！今次新店有多款創意菠蘿包產品，大推脆皮菠蘿包泡芙（$18/件，$60/4件），靈感來自大阪人氣脆皮泡芙，再結合港式菠蘿包重新演繹，外層菠蘿皮焗至金黃酥脆，內裡注滿香濃牛油吉士餡，甜而不膩，一口一件剛剛好！特設四款口味，分別為雲呢拿、士多啤梨、黑芝麻及開心果，咬開有爆餡效果，每款都同樣出色。還有四色菠蘿包（$14/件，$50/4件），在傳統菠蘿包內加入不同口味的牛油吉士餡，外皮依然鬆脆，內餡則更添層次。記者私心最愛即燒焦糖布甸菠蘿包（$24），既有焦糖蛋撻的細膩軟滑，亦保留菠蘿包的香脆口感。店舖在經典港式菠蘿包內加入香滑雲呢拿布甸，經即場炙燒後形成金黃焦糖表層，外脆內滑，非常過癮！
全新菠蘿包IP角色周邊
為迎接新店開幕，The Forest Bakery Plus首度以經典港式菠蘿包為靈感，打造專屬麵包IP角色，將本地烘焙文化加入趣味元素，並同步推出一系列限量周邊商品，當中必搶造型可愛的菠蘿油毛公仔，開業期間更可享限定優惠！
開店優惠：
滿$100即可加$98換購菠蘿油毛公仔（大），或以$60換購菠蘿油毛公仔（小）
滿$200即送港式麵包鎖匙扣一個
K11 Pop-up Store 詳情
開始日期：2026年4月20日至4月21日
營業時間：上午11時30分至下午8時30分
地點：香港九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1/F Kiosk 17
預訂網址：https://www.theforestbakery.com
查詢電話：9079 1713
訂購電話：6365 6471
Instagram：@theforestbakeryplus