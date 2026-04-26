網上熱話｜港女開心分享阿媽烏龍趣事 誤將Panadol講成1品牌 網民爆笑：醫生好大手筆！

執筆忘字，更何況日常對話，少不免出現一啲講到口唇邊但噏唔出，又或口快快講錯字的情況，輕則鬧出笑話，嚴重則影響自己生活甚至前途。早前，一位港女分享媽媽有趣的口誤經歷，其爆笑程度令大批網民忍唔住留言，更大讚媽媽「好可愛」！

港女阿媽口快講錯字惹笑話 有時口快快噏錯嘢在所難免，最尷尬是自己唔知講錯，仍然聲大大地重複。早前，一位港女在社交平台分享，直指她的媽媽去公立醫院覆診後，原本想與她分享就醫情況，豈料口快快講錯字惹出笑話。

誤將Panadol講成家電品牌 發文者笑稱媽媽覆診後，食午飯時突然表示「醫生俾咗好多panasonic我，一共三個星期都有panasonic，屋企而家好多panasonic」，而發文者聽畢即尷尬回應指「細聲少少please，係panadol」，意指媽媽將止痛藥Panadol誤讀成Panasonic樂聲牌。

網民爆笑留言 搞笑帖文引起網民熱烈討論，有網民笑稱「有無多部Panasonic電視」、「醫生好大手筆派Panasonic」，亦有人搞gag表示「咩病可以攞Panasonic」、「之前派開Pandora㗎喎」，更分享同樣事故，揚言「Panasonic唔太尷尬既，我細佬有一輪玩Gundam, 我媽週街同人講佢玩condom。」真的太爆笑了吧！