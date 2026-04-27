香港藝術館《園美生活》 免費看莫奈/張大千作品 同場展出故宮/凡爾賽宮珍藏瑰寶

匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館館藏的《園美生活——中外園林藝術》展，將展出逾百套稀世珍寶，而且免費入場，是五一假的好去處。展覽設計非常有心思，巧妙運用場景將空間分為「造園」、「遊園」與「賞園」三重意境，讓參觀者在同一地點，一覽清帝乾隆與法國國王路易十四的宮廷花園，感受東西方截然不同的造園美學。

必看大師作品莫奈 vs. 張大千

《園美生活》展品涵蓋多種媒介，包括繪畫、版畫、漆器、雕塑、陶瓷器、玻璃器等，這次展出的亮點，莫過於藝術迷最期待的——莫奈(Claude Monet)《睡蓮》與《睡蓮池》。參觀者可以近距離欣賞這位印象派大師，如何在他的私人花園中捕捉光影。同場亦會展出國畫大師張大千的《八德園迎客徑》，看他如何用潑墨色彩呈現心中的理想園林。兩位大師一東一西，卻同樣在園林中找到了創作靈感。