香港藝術館《園美生活》 免費看莫奈/張大千作品 同場展出故宮/凡爾賽宮珍藏瑰寶

匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館館藏的《園美生活——中外園林藝術》展，將展出逾百套稀世珍寶，而且免費入場，是五一假的好去處。展覽設計非常有心思，巧妙運用場景將空間分為「造園」、「遊園」與「賞園」三重意境，讓參觀者在同一地點，一覽清帝乾隆與法國國王路易十四的宮廷花園，感受東西方截然不同的造園美學。
必看大師作品莫奈vs.張大千
《園美生活》展品涵蓋多種媒介，包括繪畫、版畫、漆器、雕塑、陶瓷器、玻璃器等，這次展出的亮點，莫過於藝術迷最期待的——莫奈(Claude Monet)《睡蓮》與《睡蓮池》。參觀者可以近距離欣賞這位印象派大師，如何在他的私人花園中捕捉光影。同場亦會展出國畫大師張大千的《八德園迎客徑》，看他如何用潑墨色彩呈現心中的理想園林。兩位大師一東一西，卻同樣在園林中找到了創作靈感。
走進文人的優雅生活
國學迷不能錯過故宮博物院珍藏的明代吳門大師文徵明的《蘭亭修禊圖》，作品細緻描繪了王羲之筆下文人雅士聚會的蘭亭美景；而清代的《避暑山莊圖》則結合了西方透視技法，展現出皇室園林的磅礡氣勢；明代書畫家文伯仁的《南溪草堂圖》，細膩描繪江南文人園林的理想園居，草堂建築與自然融為一體，全都是國畫中的瑰寶。
聲音導航沉浸體驗
《園美生活》不只是看，還能感受沉浸式體驗，展覽配備乾隆皇帝、法國國王路易十四、莫奈和張大千的「語音導賞」，並設有「一園一故事」互動裝置解構中外名園，與觀眾分享園主建造園林的故事。教育角則結合科技，重新演繹經典的蘭亭雅集場景。觀展後，記得領取展覽小冊子，掃碼即可獲取手作步驟與紙樣，可挑選自己喜歡的園林元素，親手設計製作一個專屬「花園」，延續觀展體驗。
適逢五一黃金周，為確保參觀者有良好體驗，展覽將因應現場情況，靈活實施人流管制安排。如參觀人數太多，會以派籌方式安排觀眾分時段入場。