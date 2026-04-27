HOKA x XLIM強強聯手重塑Mafate Speed 2 越野性能與韓系美學打破山系與潮流界線

XLIM以擅長遊走於時裝、建築與藝術之間聞名，這次合作中，他們將大自然的原始質感，揉合進Mafate Speed 2的強悍基因裡。經典的厚底VIBRAM黃金大底依舊，但換上了更有「層次感」的視覺外衣，讓這雙鞋王無論是在崎嶇山徑，還是熙攘的城市街頭，都能成為視線焦點。

當專業越野機能遇上韓國前衛美學，會擦出甚麼樣的火花，山系王HOKA近日投下震撼彈，宣布與韓國新銳品牌XLIM展開重磅聯乘，以殿堂級鞋款Mafate Speed 2為藍本，打造出一款打破機能與潮流界線的藝術之作。

HOKA Mafate Speed 2是一款專為長距離越野跑設計的經典厚底跑鞋，核心特色在於結合了強大的緩震保護與多地形適應力。這雙鞋王目前也因其復古的厚底美學，從越野賽道跨足到Urban Outdoor穿搭文化中，成為日常逛街或山系潮流的必備鞋款。

HOKA x XLIM Mafate Speed 2三款配色訴說大地故事，於上周首發Black Charcoal(炭黑色)，設計充滿建築冷冽感的深邃黑；Grey Foam(灰霧色)與Peach Dust(蜜桃粉色)，這兩鞋款則展現了XLIM的色彩魔力。灰霧色內斂高級，蜜桃粉則注入少見的溫潤氣息，預計於5月15日全球同步發售。