網上熱話｜內地旅客因1事對香港改觀 以為港人冰冷實質極溫暖：唔捨得走

網上熱話不時看到與中港兩地有關的矛盾，最常見莫過於內地旅客來港，因為習慣和文化不一而產生衝突和爭執。不過，其實雙方願意多了解對方的話，真相未必如刻板印象一樣。早前，由內地旅客來港時因經歷一件事而令她對港人有所改觀，最後更捨不得離開香港，令網民留言直指「好感動」。

內地旅行以為港人冰冷實質極溫暖 中港兩地的矛盾屢見不鮮，不時都會看到內地旅客來港後有不同經歷和體會，但大部份其實有機會與刻板印象和個別例子有關。早前，一位內地旅客來港旅行，因為親身經歷了一件事而令她有所改觀，更特別發文指自己一直以為香港是「冰冷城市」、「香港一直很有秩序感，大家很有邊界感，所以面上會覺得有些冰冷」，但原來都有其溫暖一面。

親身經歷1事後改觀 事主這次在香港經歷了身體不適，她憶述自己「人生第一次差點暈倒，發生在東鐵綫上」，當她「體力不支，渾身冒冷汗，隨便找個站下來，坐在座椅上休息時，港鐵的工作人員立馬過來詢問是否需要幫助，需不需要叫救護車，還細心的幫我拿嘔吐袋」。而在她休息過後，「剛上車才走了一路，我又支撐不住」，全靠「地鐵上一個小哥，立馬攙扶」，她才得以安全又順利地到達目的地。

臨別依依 網民認同：好感動 事主於文末解釋指自己今次不舒服，有機會與前一天晚上休息不好加上頭痛，又在地鐵的密閉空間引發，未有大礙。而她在臨離開香港時，亦坦言「還挺捨不得，但是以後還是會常來玩」。網民除了留言關心事主的身體狀況外，亦認同她讚港人的觀點，直指「香港就是這樣，在路上大家各自保持距離，一有事就會聚集一起」、「試過在地鐵裡有人在我旁邊突然暈倒，我都還沒反應過來，週邊已經三四個人衝過來，一個按對講機告知車廂情況且明確告知車廂號，一個阿姨摸手按摩，一個大叔不斷呼喊……幾十秒後列車到站，職員已經準備好輪椅在門口了」、「這一切發生的太突然，我被嚇到了，也被感動到了」。